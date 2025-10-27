Οικονομία | Ελλάδα

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση διευθέτησης του Ρέματος «Κόρμπι», ύψους 28 εκατ. ευρώ

Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθούν στους κατοίκους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αλλά και στους κατοίκους της Αττικής και τους επισκέπτες, 2,9 χλμ. πλήρως λειτουργικού ρέματος.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, η Β’ φάση της διευθέτησης του Ρέματος «Κόρμπι», από την Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου έως την εκβολή του, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 28 εκατ. ευρώ,

Το έργο, που χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Αττικής, αφορά στην ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς και στην κατασκευή επιπλέον έργων διευθέτησης του ρέματος, αρχαιολογικές εργασίες, απαλλοτριώσεις και άλλα συνοδά τεχνικά έργα.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθούν στους κατοίκους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αλλά και στους κατοίκους της Αττικής και τους επισκέπτες, 2,9 χλμ. πλήρως λειτουργικού ρέματος με στόχο την περαιτέρω προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα.

