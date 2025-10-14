Βιλερουά: Η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ πιθανότερο να είναι μείωση επιτοκίων

Ο ίδιος υποστήριξε μιλώντας στο Bloomberg, ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε καλό σημείο επί του παρόντος ωστόσο η κατάσταση μπορεί να αλλάξει.

Πιθανότερο είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μειώσει παρά να αυξήσει τα επιτόκια στην επόμενή της κίνηση, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

«Εάν υπάρξει επόμενη κίνηση, η μείωση είναι πιο πιθανή, περισσότερο από μία αύξηση», τόνισε.

Ο Βιλερουά είναι μεταξύ των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής που έχουν υποστηρίξει ότι οι περικοπές επιτοκίων δεν πρέπει να αποκλειστούν σε περίπτωση που η οικονομική ανάπτυξη και ο πληθωρισμός ανέλθουν σε επίπεδα χαμηλότεροι από το αναμενόμενο. Σημειωτέον ότι τα τελευταία στοιχεία για τη Γερμανία έδειξαν παρατεταμένη ύφεση στην μεταποίηση, ενώ η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία πλήττει την εμπιστοσύνη.

Αξιωματούχοι, όπως ο Ισπανός Χοσέ Λουίς Εσκρίβα και ο Λετονός Μάρτιν Κάζακς έχουν υποστηρίξει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει καμία πρόθεση για μείωση του κόστους δανεισμού και ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να καταλήξει ακόμα και σε αύξηση. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν ωστόσο, έχει δηλώσει ότι, αν και δεν βλέπει καμία ανάγκη να αναλάβει δράση τώρα, η πιο πιθανή επιλογή είναι μεταξύ της διατήρησης των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα ή της μείωσής τους.

Επιπλέον, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ υπήρξε σαφής την Τρίτη στο CNBC ότι δεν μπορεί να ανακοινώσει το τέλος των μειώσεων των επιτοκίων, παρά το ότι η νομισματική πολιτική και η οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκονται «σε καλή κατάσταση».

«Βρισκόμαστε σε καλή θέση, αλλά συμφωνώ απόλυτα με την Κριστίν Λαγκάρντ ότι μια καλή θέση δεν είναι μια σταθερή θέση», είπε ο Βιλερουά.

Βιλερουά: Η Γαλλία πρέπει να μειώσει «σημαντικά» το έλλειμμα

Ο Βιλερουά που τελεί και ως επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας πρόσθεσε ότι η χώρα θα πρέπει να προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές δαπανών για να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα που τροφοδοτεί την πολιτική αναταραχή και ταράζει τις αγορές ομολόγων.

«Πρέπει να πετύχουμε σημαντική μείωση του ελλείματος το επόμενο έτος. Το μεγαλύτερο μέρος της λύσης αφορά τις δαπάνες», διευκρίνισε.

Τα σχόλιά του ήρθαν μετά την απόφαση του Σεμπαστιάν Λεκόρνου να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού που παρουσιάστηκε επαρκής για να εξασφαλίσει την στήριξη των Σοσιαλιστών και να αυξήσει τις πιθανότητες να επιβιώσει των δύο προτάσεων μομφής που θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη.

Παρ' όλο που η Γαλλία αναγνωρίζει ότι πρέπει να αποκαταστήσει τα δημόσια οικονομικά της, μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί πολιτική συναίνεση για τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνει. Σύμφνωα με το Bloomberg λύση μπορούν να δώσουν μόνο οι προεδρικές εκλογές του 2027 που θα μπορούσαν ωστόσο να φέρουν στην εξουσία το κόμμα Εθνική Συγκέντρωση της Μαρίν Λε Πεν. Η προοπτική ενός λαϊκιστή στην εξουσία έχει προκαλέσει ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο Βιλερουά απέρριψε αυτούς τους φόβους, επικαλούμενος τις νομικές προστασίες που υποστηρίζουν την Τράπεζα της Γαλλίας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, απέρριψε την υπόθεση ότι θα μπορούσε να παραιτηθεί από τη θέση του πριν από τη λήξη της θητείας του.



