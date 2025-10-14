Σε χαμηλό δύο εβδομάδων οι ευρωαγορές - Άνοδος 18% για Ericsson

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων έκλεισαν την Τρίτη οι ευρωαγορές ανατρέποντας το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε την Δευτέρα, καθώς επικρατούν ανησυχίες για νέα κλιμάκωση του εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ - Κίνας.
Παράλληλα, το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στην ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον.
Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διολίσθησε 0,39% στις 564,42 μονάδες, «μαζεύοντας» κάποιες από τις απώλειες που κατέγραψε νωρίτερα, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 ανήλθε στις 5.559 μονάδες με πτώση 0,16%.
Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,42% στις 24.273 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώθηκε 0,18% στις 7.919 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 σημείωσε άνοδο 0,09% στις 9.451 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB έχασε 0,2% στις 42.084 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύθηκε 0,29% στις 15.583 μονάδες.
Στο ταμπλό, η BP έχασε 1,1% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αφότου ενημέρωσε τις προβλέψεις της, πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ' τριμήνου, τα οποία αναμένεται να δημοσιευτούν στις αρχές Νοεμβρίου. Ο βρετανικός πετρελαϊκός γίγαντας δήλωσε ότι αναμένει «στοιχεία προσαρμογής μετά από φόρους που σχετίζονται με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων» ύψους έως 500 εκατ. δολαρίων στο γ' τρίμηνο.
Η Michelin σημείωσε «βουτιά» σχεδόν 9% μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών της για το σύνολο του έτους, συμπαρασύροντας πτωτικά τον κλάδο. Η γερμανική εταιρεία κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Continental κινήθηκε στο -4%, ενώ η ιταλική εταιρεία κατασκευής ελαστικών Pirelli διολίσθησε σχεδόν 2%.
Από την άλλη η μετοχή της Ericsson εκτοξεύθηκε σχεδόν 18% αφότου τα αποτελέσματα της εταιρείας για το γ' τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Τα καθαρά κέρδη της Ericsson ενισχύθηκαν 191% στις 11,3 σουηδικές κορόνες.
Η εμπορική «διαμάχη» επανήλθε στο προσκήνιο μετά την αυστηροποίηση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών από την Κίνα που ώθησε τον Τραμπ να ανακοινώσει δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές και ελέγχους στις εξαγωγές όλων των κρίσιμων λογισμικών που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ από 1η Νοεμβρίου.