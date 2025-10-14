Σε χαμηλό δύο εβδομάδων οι ευρωαγορές - Άνοδος 18% για Ericsson

Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στην ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον.

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων έκλεισαν την Τρίτη οι ευρωαγορές ανατρέποντας το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε την Δευτέρα, καθώς επικρατούν ανησυχίες για νέα κλιμάκωση του εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ - Κίνας.

Παράλληλα, το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στην ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διολίσθησε 0,39% στις 564,42 μονάδες, «μαζεύοντας» κάποιες από τις απώλειες που κατέγραψε νωρίτερα, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 ανήλθε στις 5.559 μονάδες με πτώση 0,16%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,42% στις 24.273 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώθηκε 0,18% στις 7.919 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 σημείωσε άνοδο 0,09% στις 9.451 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB έχασε 0,2% στις 42.084 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύθηκε 0,29% στις 15.583 μονάδες.

Στο ταμπλό, η BP έχασε 1,1% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αφότου ενημέρωσε τις προβλέψεις της, πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ' τριμήνου, τα οποία αναμένεται να δημοσιευτούν στις αρχές Νοεμβρίου. Ο βρετανικός πετρελαϊκός γίγαντας δήλωσε ότι αναμένει «στοιχεία προσαρμογής μετά από φόρους που σχετίζονται με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων» ύψους έως 500 εκατ. δολαρίων στο γ' τρίμηνο.

Η Michelin σημείωσε «βουτιά» σχεδόν 9% μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών της για το σύνολο του έτους, συμπαρασύροντας πτωτικά τον κλάδο. Η γερμανική εταιρεία κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Continental κινήθηκε στο -4%, ενώ η ιταλική εταιρεία κατασκευής ελαστικών Pirelli διολίσθησε σχεδόν 2%.

Από την άλλη η μετοχή της Ericsson εκτοξεύθηκε σχεδόν 18% αφότου τα αποτελέσματα της εταιρείας για το γ' τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Τα καθαρά κέρδη της Ericsson ενισχύθηκαν 191% στις 11,3 σουηδικές κορόνες.

Η εμπορική «διαμάχη» επανήλθε στο προσκήνιο μετά την αυστηροποίηση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών από την Κίνα που ώθησε τον Τραμπ να ανακοινώσει δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές και ελέγχους στις εξαγωγές όλων των κρίσιμων λογισμικών που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ από 1η Νοεμβρίου.