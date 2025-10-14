Πάουελ (Fed) για επιτόκια: Δεν υπάρχει μονοπάτι χωρίς κίνδυνο

επικεφαλής της Fed παρουσίασε μια διατριβή σχετικά με την κατάσταση της Fed με την «ποσοτική σύσφιξη (quantitative tightening - QT)» ή την προσπάθεια μείωσης των ομολόγων (άνω των 6 τρισ. δολαρίων) που κατέχει στον ισολογισμό της.

Ως «σήμα» για νέα μείωση στα επιτόκια εξέλαβαν επενδυτές και αναλυτές την αναφορά στην αποδυναμωμένη αγορά εργασίας των ΗΠΑ που έκανε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ στο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Επιχειρηματικής Οικονομίας στη Φιλαδέλφεια την Τρίτη. Ο επικεφαλής της Fed παρουσίασε μια διατριβή σχετικά με την κατάσταση της Fed με την «ποσοτική σύσφιξη (quantitative tightening - QT)» ή την προσπάθεια μείωσης των ομολόγων (άνω των 6 τρισ. δολαρίων) που κατέχει στον ισολογισμό της.

Στο ευρύτερο ζήτημα των επιτοκίων, ο Πάουελ γενικά επέμεινε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν ότι η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται και στρεβλώνει την ισορροπία των κινδύνων μεταξύ απασχόλησης και πληθωρισμού. «Ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε χαμηλό μέχρι τον Αύγουστο, η άνοδος της απασχόλησης έχει επιβραδυνθεί απότομα, πιθανώς εν μέρει λόγω της χαμηλότερης μετανάστευσης και της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό», τόνισε, με το traders να το εκλαμβάνουν ως «νεύμα» για νέα περικοπή.

«Σε αυτήν την λιγότερο δυναμική και κάπως πιο ήπια αγορά εργασίας, οι κίνδυνοι πτωτικής πορείας για την απασχόληση φαίνεται να έχουν αυξηθεί. Δεν υπάρχει μονοπάτι χωρίς κίνδυνο για την νομισματική πολιτική καθώς πλοηγούμαστε στην διττή αποστολή των στόχων μας για επίτευξη μέγιστης απασχόλησης και σταθερότητα των τιμών στον στόχο του 2%», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επεσήμανε πως η FOMC αντέδρασε τον Σεπτέμβριο στην ασφυκτική κατάσταση για την αμερικανική οικονομία που βλέπει αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων λόγω δασμών με μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από εννέα «παύσεις». Ενώ οι αγορές αναμένουν έντονα δύο ακόμη περικοπές φέτος, και αρκετοί αξιωματούχοι της Fed έχουν πρόσφατα υποστηρίξει αυτή την άποψη, ο Πάουελ δεν δεσμεύτηκε.

Ταυτόχρονα, επεσήμανε πως το τέλος της μακροχρόνιας προσπάθειες της κεντρικής τράπεζας να συρρικνώσει τον ισολογισμό της – μια διαδικασία που είναι γνωστή ως ποσοτική σύσφιξη – μπορεί να πλησιάζει. Μπορεί «να πλησιάζουμε αυτό το σημείο τους επόμενους μήνες και [σε αυτό το πλαίσιο] παρακολουθούμε στενά ένα ευρύ φάσμα δεικτών για να δούμε αν θα συμβεί» σημείωσε.

«Έχουν αρχίσει να προκύπτουν κάποια σημάδια ότι οι συνθήκες ρευστότητας έχουν αρχίσει να γίνονται πιο σφικτές», πρόσθεσε. Η διαδικασία της ποσοτικής σύσφιξης, η οποία ξεκίνησε το 2022 έχει σχεδιαστεί να απομακρύνει τη ρευστότητα που η ίδια η Fed παρείχε στις χρηματοοικονομικές αγορές κατά την περίοδο της πανδημίας της COVID-19. Εκείνη την περίοδο η τράπεζα πραγματοποιούσε μεγάλες αγορές χρέους και ενυπόθηκων ομολόγων με στόχο να σταθεροποιήσει τις αγορές.

Οι αγορές εκείνες οδήγησαν τα περιουσιακά της στοιχεία να υπερδιπλασιαστούν φτάνοντας τα 9 τρισ. δολ. περίπου. Από το 2022, η τράπεζα επιτρέπει κάποια ομόλογα να ωριμάζουν χωρίς να τα αντικαθιστά, βοηθώντας να μειωθεί ο ισολογισμός της κοντά στα 6,6 τρισ. δολ. «Το μακροχρόνιο σχέδιό μας είναι να σταματήσουμε τη μείωση του ισολογισμού όταν τα αποθεματικά είναι ελαφρώς πάνω από το επίπεδο που θεωρούμε συμβατό με επαρκείς συνθήκες ρευστότητας», δήλωσε ο Πάουελ.

«Ενδέχεται να φθάσουμε σε αυτό το σημείο τους επόμενους μήνες και παρακολουθούμε στενά μια ευρεία γκάμα δεικτών για να λάβουμε την τελική απόφαση» συμπλήρωσε. Οι πολιτικές Τραμπ σε εμπόριο, μετανάστευση και δημόσιες δαπάνες, έχουν φέρει τη Fed σε μια περίπλοκη θέση, σπάνια στην ιστορία της, καθώς αφενός ο πληθωρισμός έχει αναζωπυρωθεί μακριά από τον στόχο του 2%, ενώ αφετέρου η αγορά εργασίας έχει ψυχρανθεί δημιουργώντας ερωτηματικά για τις συνολικές αντοχές της οικονομίας.