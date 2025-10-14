Νέες απειλές Τραμπ στην Κίνα με φόντο το μαγειρικό λάδι και τη σόγια

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η Κίνα διαπράττει μια «οικονομικά εχθρική πράξη» «μη αγοράζοντας σκόπιμα τη σόγια μας και προκαλώντας δυσκολίες στους καλλιεργητές σόγιας μας».

Το ενδεχόμενο «να τερματίσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με την Κίνα που σχετίζονται με το μαγειρικό λάδι» σε αντίποινα για την άρνηση του Πεκίνου να αγοράσει αμερικανική σόγια εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η Κίνα διαπράττει μια «οικονομικά εχθρική πράξη μη αγοράζοντας σκόπιμα τη σόγια μας και προκαλώντας δυσκολίες στους καλλιεργητές μας».

Ο τερματισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με την Κίνα για το μαγειρικό λάδι και «άλλα είδη του εμπορίου» είναι πιθανές μορφές «αντιποίνων» που εξετάζει ο Τραμπ, όπως ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Truth Social. «Για παράδειγμα, μπορούμε εύκολα να παράγουμε μόνοι μας μαγειρικό λάδι, δεν χρειάζεται να το αγοράζουμε από την Κίνα», έγραψε. Τα πυρά του έρχεται μετά από την πρόσφατη εμπορική κόντρα με το Πεκίνο, που στέλνει τις χρηματιστηριακές μετοχές σε roller coaster.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά τις σινοαμερικανικές σχέσεις. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την Κίνα. Κοιτάξτε, με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) έχω εξαιρετική σχέση, η οποία ορισμένες φορές δοκιμάζεται επειδή η Κίνα αρέσκεται στην εκμετάλλευση άλλων και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί εμάς», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον Αργεντινό ομόλογό του Χαβιέρ Μιλέι.