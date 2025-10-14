Τρενάκι του τρόμου στη Wall Street στην σκιά της ανανεωμένης κόντρας Τραμπ - Κίνας

Roller coaster στη Wall Street, με τον Ντόναλντ Τραμπ να «χορεύει» δείκτες και μετοχές. Θετική η εικόνα του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Συνεδρίαση για πολλά... νεύρα αποδείχθηκε η σημερινή στη Wall Street, με τον S&P 500 να αλλάζει διαρκώς πρόσημο και τον Dow Jones να ανακάμπτει από τα ενδοημερήσια χαμηλά, καθώς οι επενδυτές διατηρούν τις ανανεωμένες ανησυχίες σχετικά με το εμπόριο ΗΠΑ-Κίνας. Οι δείκτες δεν άντλησαν αρκετή ώθηση από τα επιχειρηματικά μεγέθη και τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ για τα επιτόκια.

Ειδικότερα, το ενδεχόμενο «να τερματίσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με την Κίνα που σχετίζονται με το μαγειρικό λάδι» σε αντίποινα για την άρνηση του Πεκίνου να αγοράσει αμερικανική σόγια εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η Κίνα διαπράττει μια «οικονομικά εχθρική πράξη μη αγοράζοντας σκόπιμα τη σόγια μας και προκαλώντας δυσκολίες στους καλλιεργητές μας».

Ο τερματισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με την Κίνα για το μαγειρικό λάδι και «άλλα είδη του εμπορίου» είναι πιθανές μορφές «αντιποίνων» που εξετάζει ο Τραμπ, όπως ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Truth Social. «Για παράδειγμα, μπορούμε εύκολα να παράγουμε μόνοι μας μαγειρικό λάδι, δεν χρειάζεται να το αγοράζουμε από την Κίνα», έγραψε. Τα πυρά του έρχεται μετά από την πρόσφατη εμπορική κόντρα με το Πεκίνο, που στέλνει τις χρηματιστηριακές μετοχές σε roller coaster.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά τις σινοαμερικανικές σχέσεις. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την Κίνα. Κοιτάξτε, με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) έχω εξαιρετική σχέση, η οποία ορισμένες φορές δοκιμάζεται επειδή η Κίνα αρέσκεται στην εκμετάλλευση άλλων και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί εμάς», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον Αργεντινό ομόλογό του Χαβιέρ Μιλέι.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones κέρδισε 202,88 μονάδες ή 0,44% στις 46.270 μονάδες διαγράφοντας τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά με απώλειες 615,55 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε 0,16% στις 6.644 μονάδες διακόπτοντας πτώση έως και 1,5% ενώ ο Nasdaq διολίσθησε 0,76% στις 22.669 μονάδες ενώ έχανε μέχρι και 2%. Στα ταμπλό, oι μετοχές τεχνολογίας, όπως η Nvidia και η Oracle, παρέμειναν υπό πίεση με βουτιά -4,41% και -2,93%.

Στο ζήτημα των επιτοκίων, ο πρόεδρος της Fed επέμεινε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν ότι η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται και στρεβλώνει την ισορροπία των κινδύνων μεταξύ απασχόλησης και πληθωρισμού. «Ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε χαμηλό μέχρι τον Αύγουστο, η άνοδος της απασχόλησης έχει επιβραδυνθεί απότομα, πιθανώς εν μέρει λόγω της χαμηλότερης μετανάστευσης και της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό», τόνισε, με το traders να το εκλαμβάνουν ως «νεύμα» για νέα περικοπή.

Πάντως, το ισχυρό ξεκίνημα των ανακοινώσεων οικονομικών μεγεθών κυρίως του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα σε πρώτη φάση αποκωδικοποιείται ως ενθαρρυντικό σημάδι ότι τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν ισχυρά. Οι τίτλοι των Citi και Wells Fargo σημείωσαν άνοδο 3,89% και 7,15%, αντίστοιχα, μετά την θετική πορεία σε έσοδα κέρδη. Οι JP Morgan και Goldman Sachs επίσης ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, αλλά οι μετοχές τους απώλεσαν 1,91% και 2,04%.

Ειδικότερα:

Άνοδο 16% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της Citigroup το γ' τρίμηνο του 2025 και ανήλθαν στα 3,8 δισ. δολάρια, καθώς όλες οι μονάδες της εμφάνισαν ρεκόρ εσόδων. Tα κέρδη ανά μετοχή εκτινάχθηκαν κατά 23% στα 1,86 δολάρια, παρά τις ζημίες ύψους 726 εκατ. δολαρίων που προέκυψαν από την πώληση του 25% της μεξικανικής θυγατρικής της, Banamex. Tις προσδοκίες για τα κέρδη του γ' τριμήνου ξεπέρασε και η Wells Fargo, ενώ προχώρησε και σε ανοδική αναθεώρηση ενός βασικού δείκτη κερδοφορίας ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 5,59 δισ. δολάρια ή 1,66 δολάρια ανά μετοχή έναντι 5,11 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν. Οι αναλυτές σε έρευνα της LSEG ανέμεναν κέρδη στα 1,55 δολάρια ανά μετοχή. H JP Morgan είχε θετικό τρίμηνο με ώθηση από τον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής, που απέφερε περίπου 700 εκατ. δολάρια περισσότερα από το αναμενόμενο. Ειδικότερα, η ισχυρή αμερικανική τράπεζα ανακοίνωσε αύξηση 12% στα κέρδη της, τα οποία άγγιξαν τα 14,39 δισ. δολάρια, ή 5,07 δολάρια κέρδη ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης για 4,84 δολ/μτχ. Τα περισσότερα έσοδα από οποιοδήποτε γ' τρίμηνο στην ιστορία της ανακοίνωσε η Goldman Sachs, με ώθηση από την αναζωπύρωση των συναλλαγών που ενίσχυσε τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής. Συγκεκριμένα, η εταιρεία εμφάνισε συνολικά έσοδα 15,18 δισ. δολαρίων για το γ' τρίμηνο του 2025. Τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική ανήλθαν σε 2,66 δισ. δολάρια ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 2,18 δισ. δολάρια.

Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX από Cboe - ο λεγόμενος δείκτης φόβου της Wall Street - απαγκιστρώθηκε από το υψηλό 4 μηνών και βρέθηκε κάτω από 20 ενώ ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, μιλώντας στους Financial Times υπογράμμισε ότι η κίνηση επιβολής κυρώσεων στις θυγατρικές των ΗΠΑ σηματοδοτεί την οικονομική αδυναμία της Κίνας, προσθέτοντας ότι η ηγεσία της χώρας «θέλει να τραβήξει όλους τους άλλους μαζί της στην ύφεση».

«Η εμπορική πολιτική παραμένει βασικός μοχλός για τις χρηματοπιστωτικές αγορές των ΗΠΑ φέτος και είδαμε μια απότομη κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας», επεσήμανε η Ουλρίκε Χόφμαν-Μπουρτσάρντι, επικεφαλής μετοχών στην UBS Global Wealth Management. «Με σκληρές θέσεις και από τις δύο πλευρές, αναμένουμε αυξημένη μεταβλητότητα στην αγορά μετοχών μέχρι το τέλος του μήνα» πρόσθεσε.

Ωστόσο, το ιστορικό των διαπραγματεύσεων Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ έχει δείξει πως η κλιμάκωση συχνά ακολουθείται από τακτικές εκεχειρίες και δεν αποκλείεται να επιτευχθεί μια συμφωνία, συμπλήρωσε. Στο πεδίο των επιχειρηματικών νέων, δυναμικά εξελίσσονται οι ανακοινώσεις των εταιρικών μεγεθών με -κατά πλειοψηφία- ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα.

«Δεν είναι σαφές τι γίνεται καθώς οδεύουμε προς το τέλος του μήνα για την Κίνα και τις ΗΠΑ όσον αφορά τις εμπορικές εντάσεις, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που η αγορά προσπαθεί ακόμη να αντιμετωπίσει», εκτίμησε ο Ρομπ Χάγουορθ, ανώτερος διευθυντής επενδυτικής στρατηγικής στην U.S. Bank Wealth Management. «Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που καθορίζουν το κλίμα της αγοράς τώρα, παρόλο που με βάση τα στοιχεία ο χρηματοπιστωτικός τομέας τα πάει καλά και ο καταναλωτής είναι ακόμα υγιής» συμπλήρωσε.