«Απογοητευμένος» με τον Πούτιν δηλώνει ξανά ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Κοιτάξτε, είμαι πολύ απογοητευμένος επειδή ο Βλαντίμιρ κι εγώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση, πιθανώς εξακολουθούμε να έχουμε», δήλωσε ο Τραμπ. «Πρέπει πραγματικά να διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο. Και, ξέρετε, σχηματίζονται μεγάλες ουρές (καταναλωτών) που περιμένουν βενζίνη στη Ρωσία αυτήν την περίοδο… Και ξαφνικά η οικονομία του θα καταρρεύσει», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Νωρίτερα εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την Ισπανία επειδή αρνήθηκε να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5%, κάνοντας λόγο για μία απόφαση που αποτελεί «ασέβεια» προς τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ απείλησε επίσης τη Μαδρίτη με ενδεχόμενη επιβολή εμπορικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων δασμών, εν είδει αντιποίνων. «Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με την Ισπανία. Είναι η μόνη χώρα που δεν αύξησε το νούμερό τους στο 5% … οπότε δεν είμαι ευχαριστημένος με την Ισπανία», ανέφερε ενώ εμφανίστηκε επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά τις σινοαμερικανικές σχέσεις.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την Κίνα. Κοιτάξτε, με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) έχω εξαιρετική σχέση, η οποία ορισμένες φορές δοκιμάζεται επειδή η Κίνα αρέσκεται στην εκμετάλλευση άλλων και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί εμάς», επεσήμανε.