Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς την Ισπανία: Μήνυμα στην Αργεντινή - Επιφυλακτικότητα για Κίνα

Την έντονη δυσαρέσκειά του για την Ισπανία επειδή αρνήθηκε να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5%, εξέφρασε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάνοντας λόγο για μία απόφαση που αποτελεί «ασέβεια» προς τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ απείλησε επίσης τη Μαδρίτη με ενδεχόμενη επιβολή εμπορικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων δασμών, εν είδει αντιποίνων. «Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με την Ισπανία. Είναι η μόνη χώρα που δεν αύξησε το νούμερό τους στο 5% … οπότε δεν είμαι ευχαριστημένος με την Ισπανία», είπε σε δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά τις σινοαμερικανικές σχέσεις. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την Κίνα. Κοιτάξτε, με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) έχω εξαιρετική σχέση, η οποία ορισμένες φορές δοκιμάζεται επειδή η Κίνα αρέσκεται στην εκμετάλλευση άλλων και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί εμάς», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον Αργεντινό ομόλογό του Χαβιέρ Μιλέι.

Μάλιστα, τόνισε ότι η υποστήριξή του στην Αργεντινή «συνδέεται κατά κάποιον τρόπο» με το αποτέλεσμα των προσεχών βουλευτικών εκλογών, οι οποίες θα είναι καθοριστικές για τη συνέχιση της θητείας του συμμάχου του.

«Η υποστήριξή μας συνδέεται κατά κάποιον τρόπο με αυτόν που θα κερδίσει τις εκλογές», ανέφερε διαβεβαιώνοντας ότι σε περίπτωση «σοσιαλιστικής» νίκης, «θα σκεφτούμε πολύ διαφορετικά την επένδυση που κάνουμε».

«Εάν αυτός χάσει τις εκλογές, οι ΗΠΑ δεν θα είναι γενναιόδωρες με την Αργεντινή», υπογράμμισε και επέκρινε τον αντίπαλο του Μιλέι ως μέρος του «ακραίου αριστερού» κινήματος, το οποίο κατηγορεί για την οικονομική κρίση της χώρας.