Κοντά σε χαμηλό 5 μηνών το πετρέλαιο με απώλειες άνω του 2%

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησαν 2,7%, στα 61,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate των ΗΠΑ απώλεσε 2,9%, ή 1,72 δολάρια, στα 57,78 δολάρια.

Κοντά σε χαμηλό πενταμήνου διολίσθησε το πετρέλαιο την Tρίτη που διέγραψε τα αρχικά του κέρδη εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) σημείωσε ασθενέστερα θεμελιώδη μεγέθη.

«Αξιολογούμε ακόμη... τις πιθανές συνέπειες της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή, τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε ουκρανικές και ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και την πιθανότητα αναζωπύρωσης του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο οικονομικών μεγαθήριων του κόσμου», τόνισε ο αναλυτής της PVM Oil, Tάμας Βάργκα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα αυτόν τον μήνα, καθώς και οι δύο χώρες προσπαθούν να εκτονώσουν την ένταση σχετικά με τις απειλές για δασμούς και τους ελέγχους των εξαγωγών.

Εν τω μεταξύ, ο IEA στη μηνιαία έκθεσή του την Τρίτη αναβάθμισε την πρόβλεψή του για την παγκόσμια αύξηση της προσφοράς «μαύρου χρυσού» φέτος μετά την απόφαση του OPEC+ να αυξήσει την παραγωγή, ενώ υποβάθμισε την πρόβλεψή του για την αύξηση της ζήτησης, επικαλούμενος το πιο δύσκολο σκηνικό στην παγκόσμια οικονομία.