Αγορά cryptos: Χάθηκαν 380 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης μέσα σε λίγα 24ωρα - Το «καζίνο» των altcoins

Η απειλή Τραμπ για δασμούς προκάλεσε μαζικό sell off και συρρίκνωση στα altcoins. «Καπνός» το 1/3 της κεφαλαιοποίησης της crypto - αγοράς. Μετά τη μεγαλύτερη ρευστοποίηση στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων, οι επενδυτές στην αγορά oψιόν βλέπουν περαιτέρω πτώση σε Bitcoin και Ether, τοποθετούμενοι επιθετικά σε συναλλαγές με προστασία από πιθανή νέα κατάρρευση.

Μετά τη μεγαλύτερη ρευστοποίηση στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων την περασμένη Παρασκευή, οι επενδυτές στην αγορά oψιόν προετοιμάζονται για μεγαλύτερη μεταβλητότητα και περαιτέρω πτώση σε bitcoin και ether, τοποθετούμενοι επιθετικά σε συναλλαγές που προσφέρουν προστασία από πιθανή νέα κατάρρευση.

Σύμφωνα με συμμετέχοντες στην αγορά, ο τομέας των cryptos γνώρισε την Παρασκευή ρευστοποιήσεις άνω των 19 δισ. δολαρίων από μοχλευμένες θέσεις, καθώς ο πανικός στις πωλήσεις και η χαμηλή ρευστότητα προκάλεσαν έντονες διακυμάνσεις. Η πτώση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ της Παρασκευής για επιβολή δασμών 100% στις κινεζικές εισαγωγές και την απειλή επιβολής ελέγχων εξαγωγών σε κρίσιμο λογισμικό.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πλήγμα υπέστη η αγορά των altcoins, δηλαδή των εναλλακτικών κρυπτονομίσματα πλην του bitcoin που υπολογίζονται σε περίπου 16.500 ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τα οποία θεωρούνται επενδύσεις υψηλού κινδύνου και ενδεχομένως υψηλής απόδοσης. Κάποια αποδίδουν εντυπωσιακά κέρδη, αλλά πολλά αποτυγχάνουν ή χάνουν ρευστότητα.

Αltcoins, ένα μεγάλο «καζίνο»

Σύμφωνα με το Bloomberg και το Cointelegraph, περισσότερο από το ένα τρίτο της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων - περίπου 380 δισ. δολάρια, εξαφανίστηκε μέσα σε λίγες ημέρες.

Από τα 131 δισ. δολάρια απωλειών, το μεγαλύτερο μέρος εντοπίζεται στον τομέα των altcoins, όπου αποκαλύφθηκαν δομικές αδυναμίες, όπως η χαμηλή ρευστότητα και η υπερβολική εξάρτηση από κερδοσκοπικές συναλλαγές.

Η εταιρεία ερευνών 10x Research δήλωσε ότι «η δομή της αγοράς κατέρρευσε ραγδαία». Εκτιμά δε, ότι τα altcoins έχουν εκφυλιστεί σε ένα καζίνο χωρίς σαφή εσωτερική αξία, εξαρτώμενα από την παροχή ρευστότητας από μια μικρή ομάδα traders.

Το meme coin "Trump Official" σημείωσε πτώση 37%, ενώ το World Liberty Financial (WLFI), κρυπτονόμισμα που σχετίζεται με την οικογένεια Τραμπ, παρουσίασε παρόμοια πτώση. Άλλα meme coins, όπως το Shiba Inu και το Pepe, τα οποία διαπραγματεύονται στη βάση διαδικτυακών memes, κατέρρευσαν απότομα λόγω έλλειψης πραγματικής ζήτησης.

Ο Έβγενι Γκεβόι, διευθύνων σύμβουλος της market maker εταιρείας Wintermute, προειδοποίησε, μιλώντας στο Bloomberg ότι το σοκ αυτό θα οδηγήσει σε δομική συρρίκνωση της αγοράς των altcoins. Ένα οικοσύστημα βασισμένο σε κερδοσκοπικά νομίσματα δεν είναι πλέον βιώσιμο».

«Αυτή η πτώση ενδέχεται να μην αποτελεί απλώς μια βραχυπρόθεσμη διόρθωση, αλλά το τέλος του κύκλου κερδοσκοπίας στην αγορά των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων».

Η μεγαλύτερη ρευστοποίηση στην ιστορία των cryptos

Σύμφωνα με αναλυτές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ρευστοποίηση εντός 24 ωρών στην ιστορία της αγοράς κρυπτονομισμάτων - 9 φορές μεγαλύτερη από την κατάρρευση του Φεβρουαρίου 2025 και 19 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη κατάρρευση του Μαρτίου 2020 καθώς και της κατάρρευσης του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX το Νοέμβριο 2022.

Το bitcoin έπεσε σε χαμηλό των 104.782,88 δολαρίων μεταξύ 10 και 11 Οκτωβρίου, σημειώνοντας πτώση άνω του 14% από το υψηλό των 122.574,46 δολαρίων της Παρασκευής. Σήμερα κυμαίνεται πάνω από τα 111.000 δολάρια. Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό πάνω από 126.000 δολάρια στις 6 Οκτωβρίου.

Το ether, το δεύτερο μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα, υποχώρησε κατά 12,2% στα 3.436,29 δολάρια την Παρασκευή. Ακόμη μεγαλύτερες απώλειες υπέστησαν τα altcoins, για παράδειγμα, το Hype βούλιαξε 54%, το Doge 62% και το Avax 70%.

Ο Τραμπ μετρίασε τη ρητορική του το Σαββατοκύριακο, δηλώνοντας ότι «όλα θα πάνε καλά» και ότι οι ΗΠΑ «δεν θέλουν να βλάψουν την Κίνα», κάτι που βοήθησε την ανάκαμψη των crypto. Η Κίνα από την πλευρά της κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την κλιμάκωση, αλλά δεν ανακοίνωσε αντίποινα.

«Αφύσικη αγορά - Υψηλός κίνδυνος, περιορισμένες αποδόσεις»

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαρθρωτική διόρθωση από την κρίση του Luna το 2022. Ακόμα και μεγάλα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin και το Ether, υποαποδίδουν σε σχέση με μετοχές και χρυσό. «Πρόκειται για μια αφύσικη αγορά, όπου οι αποδόσεις είναι χαμηλές αλλά οι κίνδυνοι υπερβολικοί», σημειώνουν αναλυτές.

Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον το απόγευμα της 19ης Οκτωβρίου, όταν θα ανοίξουν τα συμβόλαια Bitcoin της χρηματιστηριακής αγοράς του Σικάγου (CME) και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών.

Εάν οι παραδοσιακές αγορές ενισχύσουν τη στάση αποφυγής ρίσκου, τότε οι περαιτέρω απώλειες θα είναι αναπόφευκτες. Αντίθετα, είσοδος θεσμικών κεφαλαίων θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αντιστροφής και βραχυπρόθεσμης ανάκαμψης.

Οι επόμενες προκλήσεις

Η αγορά δείχνει αυξανόμενη ανησυχία για καθοδικές κινήσεις», δήλωσε στο Reuters ο Σιν Νταουσον, επικεφαλής ερευνών στο Derive.xyz.

Ο γνωστός αναλυτής on-chain δεδομένων Γουίλι Γου σημείωσε ότι οι εισροές κεφαλαίων στο bitcoin παραμένουν ισχυρές, γεγονός που πιθανώς εξηγεί γιατί το bitcoin άντεξε καλύτερα απ’ ό,τι αναμενόταν, συγκριτικά με την κατάρρευση των μετοχών.

Ο Γου εκτιμά ότι τα κεφάλαια στα altcoins δεν εγκαταλείπουν την αγορά, αλλά μετακινούνται προς το bitcoin.

«Το θετικό είναι ότι η πτώση αυτή εκκαθάρισε την υπερβολική μόχλευση και έκανε επανεκκίνηση στον κίνδυνο της αγοράς, τουλάχιστον προσωρινά», δήλωσε επίσης στο Reuters o Νικ Πάκριν, αναλυτής crypto και συνιδρυτής του Coin Bureau.

«Ωστόσο, το bitcoin αντιμετωπίζει τώρα μια νέα δύσκολη μάχη: να ξεπεράσει σημαντικά επίπεδα αντίστασης ώστε να φτάσει σε ουσιαστικά νέα ιστορικά υψηλά εντός του έτους».