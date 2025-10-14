Ειδήσεις | Ελλάδα

Κλήρωση Eurojackpot: Οι αριθμοί που κερδίζουν 56 εκατ. ευρώ

Eurojackpot / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη 21:15 και Παρασκευή 21:00, ώρα Ελλάδος, στο Ελσίνκι.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (14/10), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 56 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 168 είναι οι εξής: 8 ,12 ,13 ,49 ,50 και 2 και 4 .

Τι είναι το Eurojackpot

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.

