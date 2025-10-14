Κεραμέως: Οι ενσωματώσεις παρατηρήσεων στο νομοσχέδιο θα ξεπεράσουν τις 60

«Το παρόν νομοσχέδιο έχει υπαγορευτεί από την ιδιαίτερη δυναμική που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η αγορά εργασίας. Μια δυναμική που δεν μας επιτρέπει εφησυχασμό, αλλά μας παρακινεί σε δράσεις και ρυθμίσεις υπέρ των εργαζομένων» τόνισε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατά την τοποθέτησή της για το νομοσχέδιο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», που συζητείται στην Ολομέλεια.

Η κυρία Κεραμέως προανήγγελλε ότι θα υπάρξουν συνολικά πάνω από 60 προσθήκες που θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο έως αύριο, σύμφωνα με τις προτάσεις των φορέων και των κομμάτων. Μεταξύ αυτών, θα υπάρξει «ρητή πρόβλεψη ότι για την δυνατότητα της υπερωριακής εργασία των 13 ωρών θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι προστατευτικοί περιορισμοί που υπάρχουν για τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης. Θα προστεθούν πάνω από έξι βελτιώσεις που έχει προτείνει η ΕΣΑμΕΑ. Προτάσεις του Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας, όπως και σειρά προτάσεων βελτίωσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.

Η υπουργός, απέρριψε τις επικριτικές αναφορές της Αντιπολίτευσης για «συνθήκες μεσαίωνα στην αγορά εργασίας» λέγοντας «πότε ήταν καλύτερα η κατάσταση όταν είχαμε 18% ανεργία το 2019 ή με 8% ανεργία το 2025. Η αγορά εργασίας ήταν καλύτερη, όταν ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ το 2019 ή με κατώτατο μισθό στα 880 και στα 950 ευρώ όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι το τέλος της τετραετίας; Όταν δεν είχαμε νέες θέσεις εργασίες ή τώρα που έχουμε πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίες και με το τελευταίο 8μηνο να έχουμε ρεκόρ με 317.000 νέες θέσεις εργασίες, όπως εμφανίζεται στο ισοζύγιο αποχωρήσεων - προσλήψεων;

Η κυρία Κεραμέως εστιάζοντας και στα ποιοτικά στοιχεία της εργασίας επισήμανε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία η πλήρης απασχόληση στην χώρα ήταν στο 69% και τώρα είναι πάνω από το 76%.Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί ήδη κατά 28,3% και αναμένεται και νέα αύξηση. Έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές σε Κράτος - μέλος της ΕΕ κατά 5,5 μονάδες και επίκεται και περαιτέρω μείωση κατά μισή μονάδα το 2027». ΄Έχουμε είπε η υπουργός «περίπου 2.000.000 εργαζομένους να προστατεύονται από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, που μόνο κατά το πρώτο 8μηνο του 2025 είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφούν και να αμειφθούν 1,8 εκατ περισσότερες ώρες υπερωρίας σε σχέση με πέρυσι»

Για τον χώρο της μισθωτής εργασίας, η κυρία Κεραμέως είπε ότι «η Ελλάδα με βάση τα ευρωπαϊκά στοιχεία βρίσκεται κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε ώρες εργασίας ενός εργαζομένου» Ειδικότερα, μόλις το 3,1% των μισθωτών στην χώρα μας είναι αυτό που εργάστηκε το 2024 περισσότερες από τις 49 ώρες εβδομαδιαίως όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 3,4%. Σχετικά με τις επικρίσεις για τους εργαζόμενους που έχουν φύγει για εργασία στο εξωτερικό, η υπουργός όμως επισήμανε ότι από τους 680.000 που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης έχουν όμως επιστρέψει 420.000 συμπατριώτες μας, το 65% σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και πέρυσι για πρώτη φορά το ισοζύγιο βγήκε θετικό με τους περισσότερους να είναι αυτοί που επέστρεφαν από εκείνους που έφυγαν» .

Η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι το παρόν σχέδιο νόμου κινείται σε τρείς άξονες. Ο πρώτος, έχει τις θετικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους, ο δεύτερος τις ρυθμίσεις που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίες και ο τρίτος ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου.

Εστιάζοντας στο άρθρο για την δυνατότητα εργασίας 13 ωρών σε έναν εργοδότη, η υπουργός καταλόγισε στην Αντιπολίτευση ότι «δολίως αφήνει να εννοηθεί ότι ο κάθε εργαζόμενος στην χώρα θα εργάζεται 13 ώρες κάθε ημέρα του χρόνου, αλλά αυτό δεν είναι έτσι και το ξέρετε πολύ καλά, απλά παραπλανάτε την κοινωνία» και ξεκαθάρισε ότι η εργασία αυτή θα αμείβεται με +45%, εντάσσεται στους Κανόνες της ΕΕ που προβλέπουν τις 11 ώρες ανάπαυσης, η υπεραπασχόληση αυτή δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 37 ημέρες το χρόνο και των υπόλοιπων προσθετών προστατευτικών Κανόνων που ισχύουν, απαιτείται η συναίνεση του εργαζόμενου για την πρόσθετη αυτή εργασία και ρητά προβλέπεται επίσης ότι η άρνηση υπερωριακής απασχόλησης δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση ή σε οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή ή δυσμενή διάκριση του εργαζομένου, με προσθήκη πρότασης της ΓΣΕΕ που θεσπίζεται». Η υπουργός εκτίμησε πως η κριτική για την διάταξη με τις 13 ώρες εργασίας θα καταπέσει όπως κατέπεσαν και όσα λέγατε για την 6η ημέρα εργασίας, που αυτή η ρύθμιση είχε εφαρμογή στο 0,1% των επιχειρήσεων.

Η κυρία Κεραμέως, απάντησε και «στο ποιοι εργαζόμενοι είναι αυτοί που ζητάνε περισσότερες ώρες εργασίας» λέγοντας ότι αυτό φαίνεται στην συλλογική σύμβαση που κατέθεσαν οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία του Νομού Ηρακλείου με την οικεία Ένωση Ξενοδόχων, όπως και στην σύμβαση μεταξύ των εργαζομένων στα ξενοδοχεία του Νομού Χανίων με την Ένωση Ξενοδόχων του Νομού που ζητούν εργασία και την 6η ημέρα. Στην αντίστοιχη συλλογική σύμβαση μεταξύ εργαζομένων και ξενοδόχων στην Ρόδο ζητείται εργασία και την 6η και την 7η ημέρα της εβδομάδας, κάτι που ήταν παράνομο και δεν κυρώθηκε. Η υπουργός, μάλιστα, κατέθεσε στα Πρακτικά και άλλες τέτοιες συμβάσεις, όπου οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που ζητούν δυνατότητες για περισσότερες ώρες εργασίας.

Αναφορικά με τους ελέγχους στην αγορά εργασίας, η υπουργός είπε ότι το 2019 από την Επιθεώρηση Εργασίας έγιναν 59.000 έλεγχοι, ενώ το 2024 έγιναν 79.000 έλεγχοι (20.000 περισσότεροι). Το 2019 το σύνολο των προστίμων ήταν 44 εκατ. ευρώ ενώ το 2024 ανήλθαν σε 49 εκατ. ευρώ. Η κυρία Κεραμέως παράλληλα επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά ότι στα χρόνια της διακυβέρνησή τους, ενώ «δεν βρήκαν χρόνο να επικυρώσουν ούτε το Πρωτόκολλο του ILO κατά της δουλείας στην εργασία, σήμερα εμφανίζονται ως υπερασπιστές των δικαιωμάτων των εργαζομένων».

Η υπουργός για τα έσοδα του ΕΦΚΑ είπε πως είχαμε διαπιστώσει ότι εισπράττονται πάρα πολύ λίγα χρήματα από εισφορές υπερεργασίας, υπερωριών, νυχτερινών και αργιών και για αυτό εισηγηθήκαμε να υπάρξει ένα υγιές κίνητρο. Το αποτέλεσμα, είπε η κυρία Κεραμέως ήταν να έχουμε +48% αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων, +43% αύξηση στα έσοδα στα ασφαλιστικά Ταμεία.

Η υπουργός επανέλαβε όλες τις θετικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου παρέχοντας αναλυτικές διευκρινήσεις και ρώτησε ευθέως τα κόμματα της Αντιπολίτευσης « αυτά όλα λέτε ότι ενισχύουν τους εργοδότες;» και πρόσθεσε ότι «θα αναμένω την ονομαστική ψηφοφορία για να δούμε όλοι πως θα τοποθετηθείτε!»

Απαντώντας σε παρατηρήσεις και σχόλια των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της Αντιπολίτευσης, η κυρία Κεραμέως κάλεσε να μην επιμένουν σε αναφορές περί αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς σήμερα δόθηκαν τα στοιχεία της Eurostat, όπου η Ελλάδα είναι στην τρίτη καλύτερη θέση στην ΕΕ των 27 με τα λιγότερα εργατικά ατυχήματα και ελπίζουμε να έχουμε με τις νέες ρυθμίσεις ακόμα λιγότερα στο μέλλον. Ο εργαζόμενος, αντέτεινε η υπουργός, όταν η ανεργία είναι στο 8% σήμερα έχει πολύ πιο ισχυρή θέση στην αγορά εργασίας. Για τις ημέρες που θεωρείται μια αδικαιολόγητη απουσία ως οικειοθελής αποχώρηση του εργαζομένου, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι κάπου αυτό θα πρέπει να οροθετηθεί. Οι θετικές ρυθμίσεις για την εργασία συνταξιούχων είπε είχαν αποτέλεσμα γιατί από τους 34.000 συνταξιούχους που δήλωναν την εργασία που έκαναν, έχουμε βρεθεί σε 253.000 εργαζόμενους - συνταξιούχους κάτι που αποφέρει πολύ σημαντικά έσοδα στα Ταμεία του Κράτους για εργασία που δεν δηλωνόταν. Μέτρο, που όπως είπε η κυρία Κεραμέως, σήμερα αντιγράφει η Γερμανία ενώ ανάλογες πληροφορίες μας έχουν ζητήσει η Γαλλία και η Φιλανδία. Η υπουργός, είπε ότι όλες οι θετικές ρυθμίσεις για τους γονείς αφορούν και απαντούν στο τι κάνουμε και για το δημογραφικό. Η ILO επισήμανε η κυρία Κεραμέως πως χαιρέτισε τις κυρώσεις των τριών συμβάσεων που γίνονται στο παρόν νομοσχέδιο.

