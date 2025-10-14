Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Το σημείο διέλευσης της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο θα παραμείνει κλειστό

Το μεθοριακό σημείο διέλευσης της Ράφα ανάμεσα στη Γάζα και στην Αίγυπτο θα παραμείνει κλειστό έως αύριο Τετάρτη και η ροή της βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα θα μειωθεί, δήλωσαν σήμερα τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Η απόφαση ελήφθη αφότου η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς δεν παρέδωσε σορούς ομήρων που κρατά στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, χωρίς να λένε περισσότερα για το πόσο θα διαρκέσει το μέτρο αυτό.

Η Χαμάς έχει πει πως η ανάκτηση των πτωμάτων ορισμένων νεκρών ομήρων μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, καθώς δεν είναι γνωστά όλα τα σημεία ταφής εν μέσω των εκτεταμένων ερειπίων της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

