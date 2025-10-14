Γαλλία: Οι Σοσιαλιστές δεν στηρίζουν την πρόταση μομφής κατά Λεκορνί

Η στήριξη της κυβέρνησης και από τους Σοσιαλιστές σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός που εισηγήθηκε ο Λεκορνί για το 2026 θα συζητηθεί από το κοινοβούλιο.

Την στήριξη του Σοσιαλιστικού κόμματος εξασφάλισε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, σύμφωνα με πηγές του κόμματος, αυξάνοντας τις πιθανότητες να επιβιώσει των δύο προτάσεων μομφής που θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη.

Η ριζοσπαστική αριστερά και η ακροδεξιά αντιπολίτευση έχουν υποβάλει προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης, όμως χρειάζονται τις ψήφους των Σοσιαλιστών για να ανατρέψουν τον Λεκορνί, αφού το συντηρητικό Ρεπουμπλικανό κόμμα έχει δηλώσει ότι, προς το παρόν, στηρίζει την κυβέρνηση.

Νωρίτερα, στην ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών Μπορίς Βαλό, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» τον προϋπολογισμό, σημειώνοντας όμως ότι η απόφαση του Λεκορνί να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού σηματοδοτεί μια νίκη για την Αριστερά.

Ο Βαλό δεν δήλωσε ξεκάθαρα αν το κόμμα του θα καταψηφίσει τις δύο προτάσεις μομφής, ωστόσο διευκρίνισε ότι πιστεύει στον κοινοβουλευτικό διάλογο και θα φροντίσει ώστε οι δεσμεύσεις του πρωθυπουργού να μετατραπούν σε πράξεις.

«Είναι ένα στοίχημα, ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα. Αλλά αν παραμείνουμε όλοι αφοσιωμένοι στη δημοκρατία, πρέπει να ρισκάρουμε και να προσφέρουμε στη χώρα έναν δίκαιο προϋπολογισμό», είπε ο Βαλό.



Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image