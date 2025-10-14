Μία ανάσα από τα 4.200 δολάρια ο χρυσός με νέο ρεκόρ - Κέρδη 57% στο 2025

Η άνοδος του χρυσού οφείλεται στις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων, τις αγορές από κεντρικές τράπεζες και τις ισχυρές εισροές ETF.

Νέο ιστορικό υψηλό πάνω από το επίπεδο των 4.100 δολαρίων κατοχύρωσε την Τρίτη ο χρυσός, ενισχυμένος από τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από Fed σε συνδυασμό με τη φυγή των επενδυτών προς ασφαλή καταφύγια μετά την έξαρση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου. Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 0,8% στα 4.143,17 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ χτύπησε το ενδοσυνεδριακό ρεκόρ όλων των εποχών των 4.179,48 δολαρίων ενώ μετρά ράλι 57% στο 2025.

Παράλληλα, τα futures στις ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου κέρδισαν 0,7% στα 4.160,20 δολάρια. Όσον αφορά την πορεία των υπόλοιπων πολύτιμων μετάλλων, το ασήμι με στήριγμα από τη στενότητα στην αγορά σποτ άγγιξε το υψηλό των 53,60 δολαρίων/ουγγιά πριν υποχωρήσει 1,4% στα 51,63 δολάρια. Η πλατίνα πρόσθεσε 0,2% στα 1.649,50 δολάρια και το παλλάδιο σκαρφάλωσε 3,5% στα 1.523,73 δολάρια.

Η άνοδος του χρυσού οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες, όπως οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες, οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων, οι αγορές από κεντρικές τράπεζες και οι ισχυρές εισροές ETF. Οι αναλυτές των BofA και Societe Generale προβλέπουν ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 5.000 δολάρια/ουγγιά το 2026. «Οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ - Κίνας, το shutdown και οι προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση από Fed υποστηρίζουν όλα τον χρυσό», επεσήμανε ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος στην Zaner Metals.

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα, η εφαρμογή λιμενικών τελών ως μέτρα «οφθαλμός αντί οφθαλμού» από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες και μια ευρύτερη μακροοικονομική τάση αποδολαριοποίησης θα μπορούσαν να ωθήσουν τον χρυσό στα 5.500 δολάρια/ουγγιά μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους, πρόσθεσε ο ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων.

Ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα αργότερα αυτόν τον μήνα, όπως ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ. .

Ο χρυσός τείνει να αποδίδει καλά σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων και οι αγορές αναμένουν μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της FOMC στις 29 Οκτωβρίου ακολουθούμενη από αντίστοιχη κίνηση τον Δεκέμβριο.

«Με βάση τα δεδομένα που έχουμε, είναι δίκαιο να πούμε ότι οι προοπτικές για την απασχόληση και τον πληθωρισμό δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει πολύ από τη συνάντησή μας τον Σεπτέμβριο πριν από τέσσερις εβδομάδες», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ετήσια συνάντηση της Εθνικής Ένωσης Επιχειρηματικής Οικονομίας, με αναλυτές και επενδυτές να ερμηνεύουν τη δήλωσή του ως σήμα για νέα περικοπή στο κόστος δανεισμού.

