Μήνυμα Τραμπ στη Χαμάς: «Αν δεν αφοπλιστεί, θα το κάνουμε εμείς και ίσως βίαια»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έλαβε ενημέρωση από τη Χαμάς ότι θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Ξεκινά η 2η φάση του σχεδίου Τραμπ για Γάζα.

Σαφές μήνυμα προς τη Χαμάς έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζοντας ότι η οργάνωση πρέπει να αφοπλιστεί, κάτι που αν δεν συμβεί, θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να επέμβουν, ίσως και με βίαιο τρόπο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο τον Αργεντίνο ομόλογό του Χαβιέ Μιλέι, αλλά οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων επικεντρώθηκαν στο Μεσανατολικό, ειδικά από τη στιγμή που χθες πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο η διάσκεψη για την ειρήνη στη Γάζα με μαζική συμμετοχή κρατών.

Ο Τραμπ ερωτώμενος για τη στάση των ΗΠΑ σε άρνηση στελεχών της Χαμάς να αφοπλιστεί η οργάνωση -κάτι που συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με το Ισραήλ- δήλωσε: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Και αυτό θα γίνει γρήγορα και ίσως βίαια».

Σύμφωνα με το Sky News, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι έλαβε ενημέρωση από τη Χαμάς, μετά από συνομιλία του με την οργάνωση, ότι θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Ανέφερε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν «μέσω των ανθρώπων μου» στο υψηλότερο επίπεδο.

Επιπλέον, σχολίασε ότι η Χαμάς «εξόντωσε δύο πολύ κακές συμμορίες» στη Γάζα και «σκότωσε αρκετούς από αυτούς», κάτι που, όπως λέει, «δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα».

Νωρίτερα ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου για τη Γάζα δηλώνοντας πως «ξεκινά αυτή τη στιγμή», την ώρα που το μέλλον της εκεχειρίας διαφαίνεται αβέβαιο, καθώς το Ισραήλ καθυστερεί την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στον θύλακα.

Ο Τραμπ έγραψε: «Και οι 20 όμηροι επέστρεψαν και αισθάνονται όσο καλά μπορεί να αναμένεται, ένα μεγάλο βάρος έχει φύγει, αλλά η αποστολή δεν έχει τελειώσει. Οι νεκροί δεν έχουν επιστραφεί, όπως υποσχέθηκαν! Η δεύτερη φάση ξεκινά τώρα!!!».

Η νέα φάση της συμφωνίας, που ακολουθεί την εκεχειρία και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, αναμένεται να επικεντρωθεί στη διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα, με τη συμμετοχή διεθνούς επιτροπής υπό αμερικανική εποπτεία.