Το bull market της Wall Street έχει ακόμη περιθώρια πριν πιάσει «ταβάνι»

Οι συνθήκες είναι ώριμες για μία εκρηκτική άνοδο στις αμερικανικές μετοχές πριν το bull market φτάσει στο αποκορύφωμά του, σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο, Πολ Τούντορ Τζόουνς.

«Η εκτίμησή μου είναι ότι όλες οι συνιστώσες είναι σε καλή θέση για μία τέτοιου είδους έκρηξη. Η ιστορία επαναλαμβάνεται συχνά και πιστεύω ότι κάποια εκδοχή της θα επαναληφθεί και τώρα. Αν μη τι άλλο, η κατάσταση τώρα είναι πολύ πιο εκρηκτική από το 1999», δήλωσε στο CNBC.

Ο ιδρυτής και επικεφαλής της Tudor Investment Corporation, υπογράμμισε ότι η κατάσταση της αγοράς σήμερα, θυμίζει το σκηνικό που οδήγησε στη φούσκα dotcom στα τέλη του 1999, με ράλι στις τεχνολογικές μετοχές και υψηλή κερδοσκοπική συμπεριφορά. Πρόσθεσε, ότι οι κυκλικές συναλλαγές ή η χρηματοδότηση προμηθευτών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης τον κάνουν «να ανησυχεί».

Σημειώνεται ότι ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq έχει κάνει άλμα 117% από το χαμηλό του Απριλίου, καταγράφοντας διαδοχικά ιστορικά υψηλά. Το ράλι έχουν πυροδοτήσει κολοσσοί της τεχνολογίας, που επενδύουν δισεκατομμύρια σε τεχνητή νοημοσύνη και χαίρουν υψηλών αποτιμήσεων λόγω της έκρηξης που σημειώνεται στον κλάδο.

«Η διαφορά σήμερα σε σχέση με το 1999 είναι η αμερικανική οικονομική και νομισματική πολιτική», σημείωσε ο Τζόουνς.

Υπενθύμισε στο σημείο αυτό ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει ένα νέο κύκλο επιτοκιακών μειώσεων ενώ πριν χτυπήσει «ταβάνι» η αγορά το 2000 τα επιτόκια κινούνταν ανοδικά. Συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν σήμερα δημοσιονομικό έλλειμμα 6%, ενώ το 1999 υπήρχε πλεόνασμα 99.000 δολαρίων.

«Αυτός ο συνδυασμός δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής είναι ένα μείγμα που δεν έχουμε δει από την μεταπολεμική περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του '50», είπε.

Ο Τζόουνς υπογράμμισε την ένταση που υπάρχει στο επίκεντρο κάθε bull market που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο: την επιθυμία να αποκομίσει κανείς υπερβολικά κέρδη και την αναπόφευκτη επίπονη διόρθωση.

«Πρέπει να ανέβεις και να κατέβεις από το τρένο γρήγορα. Εάν σκεφτούμε μόνο τα bull markets, οι μεγαλύτερες αυξήσεις των τιμών συμβαίνουν πάντα το δωδεκάμηνο πριν το αποκορύφωμα της αγοράς», υποστήριξε.

Ο Τζόουνς ωστόσο, δεν προβλέπει άμεσα ύφεση. Αντίθετα, πιστεύει ότι το bull market έχει ακόμα περιθώρια να εξελιχθεί.

«Θα χρειαστεί μια κερδοσκοπική φρενίτιδα για να ανεβάσουμε αυτές τις τιμές. Θα χρειαστούν περισσότερες αγορές από ιδιώτες. Θα χρειαστεί περισσότερη προσέλκυση κεφαλαίων από διάφορους άλλους, από hedge funds με μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες θέσεις, από πραγματικά χρήματα κ.λπ.», είπε.

Σημείωσε ότι πρόκειται να αποκτήσει ένα συνδυασμό χρυσού, κρυπτονομισμάτων και μετοχών τεχνολογικών εταιρειών του Nasdaq από τώρα μέχρι το τέλος του έτους, για να επωφεληθεί από την άνοδο.

Ο Jones έγινε διάσημος αφού προέβλεψε και επωφελήθηκε από την κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς το 1987. Είναι επίσης πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Just Capital, η οποία κατατάσσει τις δημόσιες εταιρείες των ΗΠΑ με βάση κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

