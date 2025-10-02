Κάλεσμα από Βιλερουά ντε Γκαλό (ΕΚΤ) για ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου του ευρώ

Υπογράμμισε επίσης ότι η έλευση των stable-coins μπορεί να αλλάξει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Προτροπή στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να ενισχύσουν τον διεθνή ρόλο του ευρώ, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης της έκδοσης ασφαλών assets απηύθυνε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας τόνισε ότι ο προστατευτισμός του Ντόναλντ Τραμπ και η περιφρόνηση της διεθνούς συνεργασίας αυξάνουν την παγκόσμια αβεβαιότητα και οδηγούν ορισμένους στην αναθεώρηση της κατάστασης του δολαρίου ως safe-haven currency. Υπογράμμισε επίσης ότι η έλευση των stable-coins μπορεί να αλλάξει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Οι δραματικές αλλαγές στη νέα παγκόσμια τάξη τα τελευταία τρία χρόνια απαιτούν ένα τολμηρό βήμα προς τα εμπρός για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ», διεμήνυσε σε ομιλία του στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας στο Λουξεμβούργο σύμφωνα με το Bloomberg.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ανάπτυξη ενός ασφαλούς asset για την Ευρωζώνη θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη για την περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του κοινού νομίσματος καθώς υπάρχουν διαφορετικές επιλογές προς διερεύνηση.

«Προτείνω να ξεκινήσουμε εξερευνώντας διάφορες οδούς για την ανάπτυξη ασφαλών assets σε ευρώ, καθεμία από τις οποίες θα αύξανε σημαντικά τον διαθέσιμο όγκο. Εάν συνυπάρχουν πολλά για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί αργότερα να συγκλίνουν», κατέληξε.

Ταυτόχρονα, πρόταξε συγχώνευση των υπαρχόντων υπερεθνικών χρεών της Κομισιόν, του ESM και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και δημιουργία κοινού ευρωομολόγου μέσω αγοράς ή συγκέντρωσης τίτλων, παρακάμπτοντας νομικά εμπόδια. Επίσης, τάχθηκε υπέρ της έκδοσης έως και 6 τρισ. ευρώ σε υπερεθνικά ομόλογα, με pooling ή απόσυρση εθνικών χρεών και αντικατάστασή τους από ευρωομόλογα και χρηματοοικονομική μηχανική με τιτλοποίηση, δημιουργώντας τίτλους με εγγύηση κρατικών ομολόγων.