ΗΠΑ: Σε χαμηλό 2,5 ετών οι νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Σεπτέμβριο

Απροσδόκητη μείωση κατέγραψαν οι θέσεις εργασίας που πρόσθεσε ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας την μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων δυόμισι ετών, σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας μισθοδοσίας ADP.

Τα στοιχεία αυτά σηματοδοτούν την ολοένα μεγαλύτερη αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, εντείνοντας τους φόβους των επενδυτών για την πορεία της, οι οποίοι ενισχύονται ακόμα περισσότερο από το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, η αμερικανική αγορά έχασε 32.000 μισθολόγια τον Σεπτέμβριο στο ιδιωτικό της τομέα, σημειώνοντας την μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2023. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αύξηση 45.000 θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, εκτός από την μη αναμενόμενη πτώση του Σεπτεμβρίου, αναθεωρήθηκε πτωτικά και η μέτρηση του Αυγούστου κατά 3.000 από την αρχικά αναφερόμενη αύξηση των 54.000 θέσεων.

Η έκθεση δημοσιεύεται σε μια ασταθή πολιτικο-οικονομική περίοδο για την χώρα, αφού το Κογκρέσο δεν κατάφερε να εγκρίνει νομοσχέδια για προσωρινή χρηματοδότηση.

Οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να αλλάξουν τις θέσεις τους σχετικά με τη συμφωνία χρηματοδότησης για την αποφυγή ενός κλεισίματος της κυβέρνησης. Έτσι, χωρίς την έγκριση ενός προσωρινού προϋπολογισμού, η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης διακόπτεται, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των περισσότερων υπηρεσιών της.

Πρόκειται για το πρώτο shutdown από το 2018, το οποίο είχε σημειωθεί επί της προηγούμενης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ και είχε διαρκέσει 35 ημέρες.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία τις επόμενες δύο ημέρες, η έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS) για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες του Σεπτεμβρίου δεν θα δημοσιευθεί, ούτε το Υπουργείο Εργασίας θα δημοσιεύσει τον εβδομαδιαίο αριθμό αιτήσεων ανεργίας την Πέμπτη. Η τελευταία φορά που η έκθεση μισθοδοσιών του BLS καθυστέρησε ήταν το 2013.

Οι αξιωματούχοι της Fed βασίζονται στις συγκεκριμένες εκθέσεις προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με την νομισματική πολιτική. Η επόμενη συνεδρίαση της Fed θα πραγματοποιηθεί στις 28-29 Οκτωβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει άλλη έκθεση για τις μισθοδοσίες πριν από τότε.

Για το λόγο αυτό, η έκθεση της ADP αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι αγορές αναμένουν ευρέως ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει κατά 25 μ.β. το βασικό επιτόκιο.

Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική οικονομία με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο ετών στο 3,8% το δεύτερο τρίμηνο και αναμένεται να επιταχυνθεί κατά 3,9% το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του GDPNow της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα.

Ωστόσο, έχουν ενισχθεί οι ανησυχίες για την κατάσταση της αγοράς εργασίας, ακόμη και με το ποσοστό της ανεργίας να βρίσκεται στο σχετικά χαμηλό επίπεδο του 4,3%.