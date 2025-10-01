Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 - Ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 6.700 μονάδες

«Ηρέμησαν» οι ανησυχίες για το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης και τα απογοητευτικά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ φαίνεται πως δεν κατάφεραν να ταράξουν πλήρως το επενδυτικό ηθικό, αφού οι δείκτες της Wall Street, οι οποίοι ξεκίνησαν τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος, κατάφεραν να γυρίσουν και να ολοκληρώσουν στο «πράσινο», αλλά και να κατακτήσουν νέα ρεκόρ.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 0,09% στις 46.441 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,27% και διαμορφώθηκε στις 6.708 μονάδες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 6.700 μονάδες και σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε εξίσου κέρδη κατά 0,42% στις 22.755 μονάδες.

Ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ κατέγραψε πτώση για τέταρτη διαδοχική ημέρα κατά -0,06%.

Στο ταμπλό, οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου έκλεισαν πτωτικά: JPMorgan Chase (-1,5%), Citigroup (-2,7%), Wells Fargo (-3,5%), Goldman Sachs (-1,4%) και Morgan Stanley (-1,3%). Αντιθέτως, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι μετοχές τεχνολογικών γιγάντων, όπως η Nvidia (+0,4%) και η Oracle (+2,8%).

Την Τρίτη οι δείκτες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές του Σεπτεμβρίου και του γ' τριμήνου με κέρδη, κλείνοντας με το δεξί έναν μήνα που -αν και παραδοσιακά αδύναμος- χάρισε διαδοχικά ιστορικά υψηλά στην αμερικανική αγορά.

Τον Σεπτέμβριο, ο βιομηχανικός δείκτης πρόσθεσε περίπου 1%, ο S&P 500 πρόσθεσε περίπου 3%, ενώ ο Nasdaq έκλεισε 5% υψηλότερα. Σε επίπεδο τριμήνου, ο Dow Jones ενισχύθηκε για 5ο διαδοχικό τρίμηνο, αυτή τη φορά κατά 4%, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 7%. Ακόμα καλύτερη επίδοση για τον Nasdaq, ο οποίος το διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου βρέθηκε 10% υψηλότερα.

Πίσω στα της αμερικανικής κυβέρνησης, το Κογκρέσο δεν κατάφερε να εγκρίνει νομοσχέδια για προσωρινή χρηματοδότηση. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί δεν μπόρεσαν να βρουν μια κοινή συνισταμένη σχετικά με τη συμφωνία χρηματοδότησης για την αποφυγή ενός κλεισίματος της κυβέρνησης, το οποίο εν τέλει προκλήθηκε. Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να ρίξει την ευθύνη στους «τρελαμένους», όπως τους χαρακτήρισε, Δημοκρατικούς, ελπίζοντας ότι εκείνοι θα επωμιστούν τις πολιτικές συνέπειες. Και η αντιπαράθεση ήδη έχει μετατραπεί σε πολιτικό αδιέξοδο για όλους τους εμπλεκόμενους.

Χωρίς την έγκριση ενός προσωρινού προϋπολογισμού, η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης διακόπτεται, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των περισσότερων υπηρεσιών της. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών, ενώ σοβαρά προβλήματα θα δημιουργηθούν στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και προγραμμάτων.

Στα επιχειρηματικά νέα, άλμα άνω του 23% σημείωσε η μετοχή της Lithium Americas μετά την ανακοίνωση πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ συμφώνησε να αποκτήσει μερίδιο 5% στην εταιρεία και 5% στο έργο εξόρυξης Thacker Pass, το μεγαλύτερο κοίτασμα λιθίου στη χώρα. Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία κατέληξε επίσης σε συμφωνία με το Υπουργείο Ενέργειας για την άντληση ενός δανείου ύψους 2,23 δισ. δολαρίων, το οποίο είχε συμφωνηθεί προηγουμένως.

Επιπλέον, Global Infrastructure Partners, θυγατρική της BlackRock, βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μίας από τις μεγαλύτερες εξαγορές υποδομών όλων των εποχών, εκείνη του αμερικανικού ομίλου AES έναντι 38 δισ. δολ., σύμφωνα με τους FInancial Times που επικαλούνται άτομα που ενημερώθηκαν για το θέμα. Η μετοχή της BlackRock υποχώρησε κατά 2,1%.

Τέλος, Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά της OxyChem, πετροχημικής μονάδας της Occidental Petroleum, έναντι περίπου 10 δισ. δολ., όπως ανέφερε η Wall Street Journal την Τρίτη, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η συμφωνία, η οποία θα είναι η μεγαλύτερη της Berkshire από το 2022 όταν αγόρασε την ασφαλιστική Alleghany για 11,6 δισ. δολ., θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εντός ημερών. Η μετοχή της έχασε 0,9%.

Παράλληλα, οι επενδυτές εξέτασαν σήμερα με ανησυχία τα νεότερα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, οι οποίες κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων δυόμισι ετών. Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας μισθοδοσίας ADP, η αμερικανική αγορά έχασε 32.000 μισθολόγια τον Σεπτέμβριο στο ιδιωτικό της τομέα, σημειώνοντας την μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2023. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αύξηση 45.000 θέσεων εργασίας.

Τα στοιχεία αυτά σηματοδοτούν την ολοένα μεγαλύτερη αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, εντείνοντας τους φόβους των επενδυτών για την πορεία της.

Επιπλέον, μικρή βελτίωση σημείωσε η μεταποίηση στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, αν και ο κλάδος παρέμεινε σε τροχιά συρρίκνωσης, σύμφωνα με έρευνα του Institute for Supply Management (ISM). Ειδικότερα, ο μεταποιητικός δείκτης PMI του ISM αυξήθηκε στις 49,1 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από 48,7 μονάδες τον Αύγουστο, καταγράφοντας επτά διαδοχικούς μήνες κάτω από το επίπεδο των 50 μονάδων (το όριο που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας). Οι αναλυτές ανέμεναν να διαμορφωθεί στις 49,0 μονάδες.