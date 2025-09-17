Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά: Εθνικό τέλος σε όλα τα δέματα από τρίτες χώρες - «Shein» και «Temu» κατακλύζουν την αγορά

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία και να σταθεί στο πλευρό των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, πριν οι συνέπειες γίνουν μη αναστρέψιμες.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: οι πλατφόρμες «Shein» και «Temu», που κατακλύζουν την ελληνική αγορά με φθηνά προϊόντα από την Κίνα, υπονομεύουν συστηματικά τον ανταγωνισμό και οδηγούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αδιέξοδο. Η ανεξέλεγκτη ροή δεμάτων με μηδενικό ή ελάχιστο κόστος εισόδου στην Ε.Ε. έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια τζίρων, θέσεων εργασίας και φορολογικών εσόδων.

Ήδη, η Ρουμανία έχει προχωρήσει στη θέσπιση φόρου εφοδιαστικής 25 λέι (περίπου 5 ευρώ) ανά δέμα, δείχνοντας τον δρόμο για εθνικές πρωτοβουλίες έως ότου υπάρξει ευρωπαϊκή απόφαση.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Δεν μπορούμε να αφήνουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να καταρρέουν περιμένοντας μια ευρωπαϊκή λύση που αργεί. Ζητούμε από την κυβέρνηση να θεσπίσει άμεσα εθνικό τέλος για όλα τα εισαγόμενα δέματα από τρίτες χώρες, στο πρότυπο της Ρουμανίας. Τα έσοδα από αυτό το μέτρο πρέπει να κατευθυνθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να σταθούμε ανταγωνιστικά σε ένα άκρως άνισο περιβάλλον».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία και να σταθεί στο πλευρό των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, πριν οι συνέπειες γίνουν μη αναστρέψιμες.