Ανάπτυξη - έκπληξη 0,3% στη Βρετανία το β' τρίμηνο

Ρυθμούς ανάπτυξης 0,3% παρουσίασε η βρετανική οικονομία στο β' τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι το ΑΕΠ της Βρετανίας θα επιταχυνθεί 0,1%, από την ισχυρή ανάπτυξη του 0,7% στο πρώτο τρίμηνο.

Σε μηνιαία βάση, η οικονομία «έτρεξε» με 0,4% τον Ιούνιο μετά από συρρίκνωση 0,1% τον Μάιο, αποτυγχάνοντας να αποφύγει τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών εν μέσω γενικευμένης αβεβαιότητας.

Υπενθυμίζεται πως προ ημερών, η Τράπεζα της Αγγλίας (ΒοΕ) μείωσε τα επιτόκια από 4,25% σε 4%, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να ζυγίζουν τον άκαμπτο πληθωρισμό - ο οποίος αναθερμάνθηκε σε υψηλότερο από το αναμενόμενο επίπεδο, στο 3,6% τον Ιούνιο από 3,4% τον Μάιο - σε αντίθεση με την σχετικά αποδυναμωμένη αγορά εργασίας και την υποτονική ανάπτυξη.

Σε ανακοίνωσή της την περασμένη εβδομάδα, η ΒοΕ επεσήμανε ότι η επιτροπή νομισματικής πολιτικής «παραμένει επικεντρωμένη στην εξάλειψη τυχόν υφιστάμενων ή αναδυόμενων επίμονων πληθωριστικών φαινομένων, ώστε οι πιέσεις στις τιμές να επιστρέψουν βιώσιμα στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα».

Σημείωσε επίσης ότι η υποκείμενη άνοδος του ΑΕΠ «παρέμεινε υποτονική, σε συνδυασμό με μια συνεχιζόμενη, σταδιακή χαλάρωση της αγοράς εργασίας». «Έχει αναδυθεί ένα περιθώριο χαλάρωσης στην οικονομία. Οι καθοδικοί εγχώριοι και γεωπολιτικοί κίνδυνοι γύρω από την οικονομική δραστηριότητα παραμένουν, αν και η αβεβαιότητα για την εμπορική πολιτική έχει μειωθεί κάπως», ανέφερε η ΒοΕ,