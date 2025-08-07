BoE: Μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης - Στο 4%

Τα εννέα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (MPC) ψήφισαν με πλειοψηφία 5-4 να μειώσουν το βασικό επιτόκιο.

Σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης (από 4,25% σε 4%) προχώρησε η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE), καθώς υιοθετεί και πάλι μία «σταδιακή και προσεκτική» προσέγγιση στην διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής.

Τα εννέα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (MPC) ψήφισαν με πλειοψηφία 5-4 να μειώσουν το βασικό επιτόκιο, κατά 25 μονάδες βάσης, αντί να το διατηρήσουν αμετάβλητο. Από τα τέσσερα μέλη που υποστήριξαν τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα ήταν η Clare Lombardelli, αναπληρώτρια διοικήτρια για τη νομισματική πολιτική, η οποία για πρώτη φορά διαχώρισε τη θέση της από την πλειοψηφία και ο οικονομολόγος Huw Pill.

Ωστόσο, η λήψη της απόφασης δεν ήταν τόσο εύκολη καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της η MPC έπρεπε να πραγματοποιήσει δύο ψηφοφορίες αφού επικράτησαν διχογνωμίες ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του πληθωρισμού.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στάθμισαν τον πληθωρισμό που βρέθηκε σε υψηλό 1,5 έτους τον Ιούνιο, την επιδείνωση της ανεργίας και την υποτονική ανάπτυξη. Το βρετανικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον Μάιο.

Σε δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη, η τράπεζα ανέφερε ότι η MPC «εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην εξάλειψη των υφιστάμενων ή αναδυόμενων πληθωριστικών πιέσεων, με στόχο την επιστροφή του πληθωρισμού στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα».

«Ο χρόνος και ο ρυθμός της μελλοντικής χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων της νομισματικής πολιτικής θα εξαρτηθούν από το βαθμό στον οποίο θα συνεχίσουν να μειώνονται οι υποκείμενες αποπληθωριστικές πιέσεις», πρόσθεσε η BoE.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η πτωτική πορεία των επιτοκίων θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος.