Χατζηδάκης: Παραγωγική οικονομία, σύγχρονο κράτος, ευκαιρίες σε νέους, οι προτεραιότητες ως το 2030

Τρεις βασικούς τομείς δράσεις της κυβέρνησης για την επόμενη πενταετία, παρουσίασε χθες ο αντιπρόεδρός της, Κωστής Χατζηδάκης, στο συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030», που διοργανώθηκε από τη Next is Now και την Dome Consulting Firm. Ο κ. Χατζηδάκης ξεχώρισε ως τομείς προτεραιότητας: την παραγωγική οικονομία, το σύγχρονο κράτος και τις ευκαιρίες στους νέους, τονίζοντας την ίδια ώρα πως η κυβέρνηση θα πρέπει να αναπτύξει ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χατζηδάκης, και για να αναδείξει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έκανε σύντομη αναδρομή στην Ελλάδα του 2015: «Ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί τότε -και πολύ περισσότερο να στοιχηματίσει- ότι, 10 χρόνια μετά, η Ελλάδα θα μπορούσε να αναπτύσσεται με υπερδιπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ότι θα έχει κάνει ρεκόρ επενδύσεων κι ότι στις εξαγωγές θα φτάνουμε να έχουμε διπλάσιες εξαγωγές σε σχέση με την προ κρίσεως περίοδο; Ότι θα είχαν μειωθεί 72 διαφορετικοί φόροι; Και ότι θα είχαν δημιουργηθεί σε μια χώρα 10,5 εκατομμυρίων, πάνω από μισό εκατομμύριο νέες δουλειές;».

Στη συνέχεια, παρέθεσε πιο αναλυτικά τους 3 βασικούς τομείς δράσης της κυβέρνησης μέχρι το 2030:

1. Παραγωγική Οικονομία: Όπως σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, πρόκειται για «μια δέσμη βασικών παρεμβάσεων σε σχέση με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, για να έχουμε μια πιο παραγωγική Ελλάδα. Είναι παρεμβάσεις σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα που θα αλλάξουν την εικόνα και θα μας επιτρέψουν να στηριχτούμε σε πιο γερές βάσεις». Και πρόσθεσε: «Έχουμε δημοσιονομική εξυγίανση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα σε σχέση με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα, τον ανταγωνισμό, την παραγωγικότητα, την περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών».

Ακολούθως, ανέπτυξε τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στον συγκεκριμένο τομέα:

- Μειώσεις φόρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

- Ολοκλήρωση του Κτηματολογίου μέχρι το τέλος του 2025.

- Προώθηση 245 τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων.

- Επιτάχυνση της δικαιοσύνης.

- Προώθηση μεγάλων έργων υποδομής, όπως η ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πάτρα-Πύργος, επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά στους πρώτους μήνες του 2026, αργότερα το Flyover, η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης σε λίγες μέρες, η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων το 2026 και η επέκταση του δικτύου των οπτικών ινών.

- Ιδιωτικοποιήσεις και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: «Έχουμε στην ατζέντα το λιμάνι του Λαυρίου τώρα. Τα 22 τοπικά αεροδρόμια, που θέλουμε να ακολουθήσουν την πορεία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Και το νέο ξεκίνημα που αποδεδειγμένα κάνει η ΕΤΑΔ», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

- Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε εδώ ότι «η χώρα είναι 7η παγκοσμίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και το 2024 μετά από πολλά χρόνια έγινε καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας».

- Τέλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι «όλες αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές συμπληρώνονται, όπως είναι λογικό και επιβεβλημένο, και από την κοινωνική διάσταση της πολιτικής αυτής. Διότι δεν φτάνει να ενισχύεις απλά και μόνο την ανταγωνιστικότητα ή να προωθείς κάποια μεγάλα έργα όταν ξεχνάς τον παράγοντα εργαζόμενο και γενικότερα την κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο προωθούμε και θα συνεχίσουμε να προωθούμε την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Και γι' αυτό τον λόγο έχουμε κάνει μια τεράστια πρόοδο στη φοροδιαφυγή, που δεν είχε γίνει όλες τις τελευταίες δεκαετίες».

2. Σύγχρονο Κράτος: Στον συγκεκριμένο άξονα εντάσσονται πρωτοβουλίες που αφορούν στη μάχη με το βαθύ κράτος, στην καλύτερη λειτουργία του Δημοσίου και στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

«Το βαθύ κράτος είναι ακόμα εδώ, παρότι έχουμε κάνει μεγάλες προόδους όπως στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου, στον ΕΦΚΑ, στη ΔΕΗ. Υπάρχουν τομείς που πρέπει να δώσουμε με αποφασιστικότητα και ταχύτητα τη μάχη, όπως είναι ο ΟΣΕ και οι αστικές συγκοινωνίες ιδιαίτερα στην Αθήνα όπου δικαιούνται οι πολίτες ένα υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο κ. Χατζηδάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις «ιστορίες καθημερινής τρέλας με το Δημόσιο» και προανήγγειλε νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ζητήματα.

Στη συνέχεια, παρέθεσε και τις υπόλοιπες σχετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης:

- Επέκταση της αξιολόγησης στο Δημόσιο. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των μονάδων υγείας από τους ασθενείς και μια πιο ουσιαστική αξιολόγηση στην εκπαίδευση.

- Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Δημόσιο, μέχρι τις αρχές του 2026, «έτσι ώστε να ελέγχεται ποιοι υπάλληλοι προσέρχονται πράγματι στην υπηρεσία τους και ποιοι όχι, ποιοι κάνουν πράγματι υπερωρίες και ποιοι όχι. Και αυτό έχει αφενός μια δημοσιονομική διάσταση και από την άλλη μια αίσθηση δικαιοσύνης».

- Πρόταση αφενός για άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και αφετέρου για καθιέρωση της αξιολόγησης, στο πλαίσιο της επικείμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης.

3. Ευκαιρίες για τους Νέους: Ο κ. Χατζηδάκης απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στις πολιτικές που είναι εστιασμένες στα ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά (δημογραφικό, στεγαστικό, αποκέντρωση, πανεπιστήμια, κατάρτιση, τεχνητή νοημοσύνη).

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε την αντιστροφή του brain drain από το 2023 και μετά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία: «Από το 2023 τα στοιχεία λένε ότι η τάση πλέον έχει αλλάξει και ότι αυτοί που επιστρέφουν είναι επισήμως περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν». Και συνέχισε με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, ώστε «από εδώ και πέρα να κρατήσουμε αυτή την τάση σταθερή»:

- Αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, με πιο ενεργή οικονομική στήριξη των πανεπιστημίων και με όλες τις πρόσφατες αλλαγές για την ενίσχυση της ασφάλειας και την τήρηση της νομιμότητας.

- Προώθηση των μη κρατικών πανεπιστημίων, «όπως ήταν δέσμευσή μας και ιδεολογική και πολιτική μας επιλογή εδώ και πολλά χρόνια. Προκειμένου να υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Και αντί οι Έλληνες φοιτητές να φεύγουν στο εξωτερικό, να έχουμε φοιτητές από το εξωτερικό. Όπως γίνεται στην Κύπρο».

- Ενίσχυση της κατάρτισης των εργαζόμενων, με πιστοποίηση, και της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.

- Εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στο Δημόσιο, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών για ψηφιοποίηση του κράτους.

- 43 πρωτοβουλίες, ύψους 6,5 δισ. ευρώ, για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος. «Νέα επικαιροποίηση της πολιτικής αυτής θα υπάρξει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με νέες πρωτοβουλίες ανάλογα και με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα», προϊδέασε ο κ. Χατζηδάκης.

- Αντιμετώπιση του δημογραφικού.

- Ενίσχυση της περιφέρειας. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται «ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων, έτσι ώστε ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να έχουν παραπάνω λόγους να μένουν στον τόπο τους. Κι ακόμα πιο πολύ οι νέοι που είναι από παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές», κατέληξε.