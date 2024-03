Οι θέσεις εργασίας στην πράσινη ενέργεια και τη διαχείριση απορριμμάτων θα αυξηθούν κατά 30 εκατ. έως το 2030

Η παγκόσμια πράσινη μετάβαση αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέχρι το 2030.

Η παγκόσμια πράσινη μετάβαση αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέχρι το 2030, αναφέρει η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Global Risk Report 2024.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) ορίζει τις πράσινες θέσεις εργασίας ως «θέσεις εργασίας που συμβάλλουν στη διατήρηση ή την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, είτε σε παραδοσιακούς τομείς όπως η μεταποίηση και οι κατασκευές, είτε σε νέους, αναδυόμενους πράσινους τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διαχείριση απορριμμάτων.

Οι βασικοί τομείς περιλαμβάνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – όπως ηλιακή, αιολική, βιοκαύσιμα, πράσινο υδρογόνο – την διαχείριση αποβλήτων, την διαχείριση λυμάτων, τα ηλεκτρικά οχήματα, τα βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τις πράσινες κατασκευές.

Μια άλλη έκθεση που εκπονήθηκε από κοινού από το Sattva Consulting and Skill Council for Green Jobs (SCGJ), με την υποστήριξη της JP Morgan, τον Μάιο του 2023, συγκεκριμενοποίησε τις θέσεις που θα αναπτυχθούν ανά τομέα.

«Η ηλιακή ενέργεια προβλέπεται να δημιουργήσει 3,26 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2050, ακολουθούμενη από την αιολική ενέργεια, η οποία αναμένεται να υποστηρίξει 0,18 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2030. Επιπλέον, οι τομείς της βιοενέργειας και του πράσινου υδρογόνου προβλέπεται να δημιουργήσουν 0,27 εκατομμύρια και 0,6 εκατομμύρια πράσινες θέσεις εργασίας έως το 2030 , αντίστοιχα», αναφέρεται.

Ιδιαίτερη ανάπτυξη αναμένεται να καταγραφεί στην Ινδία. Η διαχείριση ηλεκτρονικών αποβλήτων εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 0,5 εκατομμύρια επίσημες θέσεις εργασίας στην Ινδία έως το 2025, ενώ ο τομέας διαχείρισης λυμάτων, ο οποίος απασχολεί σήμερα 0,71 εκατομμύρια άτομα, αναμένεται να απαιτήσει μεγάλο αριθμό ειδικευμένων εργαζομένων την επόμενη δεκαετία. Ακόμη, οι τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των κατασκευών και της κλωστοϋφαντουργίας πρωτοστατούν στην πράσινη μετάβαση της Ινδίας, μέσω των ηλεκτρικών οχημάτων (EVs), των πράσινων κατασκευών και των βιώσιμων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυμάτων. Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται να δημιουργήσει 10 εκατομμύρια άμεσες και 50 εκατομμύρια έμμεσες θέσεις εργασίας έως το 2030. Ο τομέας της ηλιακής ενέργειας προβλέπεται να έχει 3,26 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2050.56, επισημαίνει η έκθεση η έκθεση.

Οι πράσινες θέσεις εργασίας και οι διαφορετικοί ρόλοι

Οι ρόλοι εργασίας κάτω από την ομπρέλα των πράσινων θέσεων εργασίας ποικίλλουν και απαιτούν διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων και κατάρτισης. Για παράδειγμα, στα ηλεκτρικά οχήματα και στις καθαρές μεταφορές, οι ρόλοι εργασίας περιλαμβάνουν χειριστή ηλιακής φόρτισης και χειριστή αλλαγής μπαταριών.

Στα πράσινα κτίρια, οι θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να είναι οι ενεργειακοί επιθεωρητές, εξειδικευμένοι μηχανικοί και αρχιτέκτονες, επαγγέλματα σχετικά με την προμήθεια πράσινων δομικών υλικών. Ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χρειάζεται τεχνικούς εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, χειριστές εργοστασίων βιομάζας ή παραγωγής βιοκαυσίμων.

Μια άλλη έκθεση, με τίτλο Green Industry Outlook: Paving the Way for Sustainable Future, που εκπονήθηκε από την TeamLease Digital και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2023, υπογραμμίζει ότι η αναζήτηση εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την βιωσιμότητα έχουν αυξηθεί κατά 31% μεταξύ Απριλίου 2022 και 2023.