Γιατί και από ποιους αμφισβητούνται τα επίσημα οικονομικά στοιχεία της Κίνας

Αυξάνονται διεθνώς οι αμφιβολίες σε σχέση με την εγκυρότητα των κινεζικών οικονομικών στοιχείων, με συνέπεια να δημιουργούνται εντυπώσεις πως το Πεκίνο συγκαλύπτει την κρίση της.

Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της Handelsbaltt, υπενθυμίζοντας πως η στατιστική αρχή της Κίνας δημοσίευσε μια ολόκληρη σειρά νέων οικονομικών στοιχείων πρόσφατα. Αλλά, τα επίσημα στοιχεία αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο με σκεπτικισμό από τις εταιρείες και τις αγορές.

Εμπειρογνώμονες του κλάδου πιστεύουν ότι τα επίσημα στοιχεία για την αγορά ακινήτων δεν αντικατοπτρίζουν την έκταση της κρίσης. Επιπλέον, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει ή «φτιασιδώνει» σημαντικά στατιστικά στοιχεία. Επιπλέον, οι επικριτικοί οικονομολόγοι αποσιωπούνται όλο και περισσότερο.

Τα αυξανόμενα προβλήματα της κινεζικής οικονομίας έχουν αυξήσει ακόμη περισσότερο τη δυσπιστία. Μέσα σε λίγους μήνες, η Κίνα έχει μετατραπεί από φάρος ελπίδας για την παγκόσμια οικονομία σε προβληματικό παιδί.

Ο λόγος του σκεπτικισμού για τα επίσημα στοιχεία είναι ότι η κινεζική οικονομική ανάπτυξη ειδικότερα είναι ένα «πολιτικό νούμερο» τόνισε πρόσφατα ο Σκοτ Κένεντι, ειδικός σε θέματα Κίνας στο αμερικανικό think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η οικονομία της Κίνας αναπτύχθηκε μόνο κατά 0,8% το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Δεν υπάρχει μόνο η ανησυχία ότι τα στοιχεία είναι υπερεκτιμημένα ή υποτιμημένα, αλλά και ότι μπορεί να έχουν «εξομαλυνθεί» από την κρατική ηγεσία. Εάν αυτό συμβαίνει, δεν θα αντικατοπτρίζουν τις διακυμάνσεις της πραγματικής οικονομίας.

Επομένως, πολλοί παρατηρητές αναζητούν εναλλακτικά δεδομένα για να αξιολογήσουν καλύτερα την οικονομική κατάσταση της Κίνας, λέει ο Κένεντι. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι πωλήσεις αυτοκινήτων, ο δανεισμός και οι δείκτες διευθυντών αγορών, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τη διάθεση σε ορισμένους τομείς.

Σύμφωνα με τον Κένεντι, τα στοιχεία για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) δείχνουν όντως την τάση για το πώς αναπτύσσεται η οικονομία της Κίνας. Αλλά για μια πιο λεπτομερή εικόνα, λέει, είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν πρόσθετα στοιχεία και να τα δει ο ίδιος επί τόπου.

Ρεαλιστική εικόνα όλο και πιο δύσκολη

«Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αποκτήσει κανείς μια ρεαλιστική εικόνα της οικονομικής κατάστασης», δηλώνει στην Handelsblatt ο Γενς Έσκελουντ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Κίνα. Προσπαθεί να διεξάγει όσο το δυνατόν πιο συχνές συνομιλίες με περισσότερες από 1.700 επιχειρήσεις.

Αλλά, ακόμη και αυτοί δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να εκτιμήσουν σωστά την κατάσταση επί τόπου, κυρίως επειδή η πρόσβαση σε ανεξάρτητα δεδομένα περιορίζεται όλο και περισσότερο.

Το Πεκίνο απέκρυψε πρόσφατα επίσημα στοιχεία σχετικά με την καταναλωτική εμπιστοσύνη και την ανεργία των νέων. Επιπλέον, ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών οικονομικών δεδομένων της Κίνας, η Wind, περιόρισε την πρόσβαση των ξένων χρηστών σε μια σειρά οικονομικών και εταιρικών δεδομένων στο τέλος του 2022, επικαλούμενη κανονισμούς της ρυθμιστικής αρχής για τον κυβερνοχώρο CAC.

Η μεγαλύτερη επιστημονική πλατφόρμα CNKI περιόρισε επίσης την πρόσβαση για ερευνητές εκτός Κίνας τον Απρίλιο. Αυτό καθιστά όλο και πιο δύσκολη την απόκτηση ανεξάρτητων πληροφοριών από τη χώρα.

Ζητείται επίσης από τους Κινέζους οικονομολόγους να απέχουν από την κριτική όταν πρόκειται για τη συνολική οικονομική κατάσταση ή για ευαίσθητα θέματα όπως η ανεργία των νέων. Όσοι δεν συμμορφώνονται, φιμώνονται.

Για παράδειγμα, ο διακεκριμένος οικονομικός σχολιαστής Βου Ξιαομπάο δεν μπορεί πλέον να δημοσιεύει στη δημοφιλή πλατφόρμα σύντομων ειδήσεων Weibo από τα τέλη Ιουνίου. Είχε διαδώσει «αρνητικές και επιβλαβείς πληροφορίες» για την κινεζική οικονομία, ανέφερε η πλατφόρμα ως λόγο για τον αποκλεισμό.

Παλαιότερα ήταν προφανές ότι η κινεζική οικονομία αναπτυσσόταν σε τεράστιο βαθμό, δήλωσε ο Νταν Ρόουζεν της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης Rhodium σε μια συζήτηση σε πάνελ. Για πολλούς, αυτό θα αποτελούσε προϋπόθεση για επενδύσεις. Εν τω μεταξύ, όμως, η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί σημαντικά και πολλοί κλάδοι συρρικνώνονται ακόμη και.

Όταν η οικονομία της Κίνας εξακολουθούσε να αναπτύσσεται κατά 8 με 10%, «υπήρχε κάτι για όλους», λέει επίσης ο Έσκελουντ. Με ανάπτυξη 3% έως 5%, αυτό δεν ισχύει πλέον για κάθε κλάδο. Ακριβώς λόγω αυτής της νέας έλλειψης σαφήνειας, τα λεπτομερή οικονομικά στοιχεία από την Κίνα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις εταιρείες και τους επενδυτές.

Αν και πρόσφατα υπήρξε και πάλι ελπίδα, για παράδειγμα στη βιομηχανική παραγωγή, η «ορατότητα είναι πολύ χαμηλή», λέει ο Έσκελουντ. Επομένως, πολλές εταιρείες διστάζουν να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις.

Αυτό φαίνεται καθαρά από τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα, οι οποίες μειώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών - στο ισοδύναμο των 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αμφιβολίες στα ανώτατα κλιμάκια

Ο σκεπτικισμός σχετικά με τα επίσημα στοιχεία φτάνει μέχρι τα υψηλότερα κλιμάκια του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Λι Κεκιάνγκ, πρωθυπουργός της Κίνας μέχρι τον Μάρτιο, ήταν γνωστό ότι δεν εμπιστευόταν ιδιαίτερα τα στοιχεία του ΑΕΠ. Λέγεται ότι πάντα επέμενε να λαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία σε ακατέργαστη μορφή, λέει ένας εσωτερικός που διατηρούσε στενές επαφές με την προηγούμενη κυβέρνηση.

Ήδη κατά τη διάρκεια της θητείας του ως επικεφαλής του κόμματος της βορειοανατολικής κινεζικής επαρχίας Λιαονίνγκ, ο Λι ανέλυε την οικονομική κατάσταση της βιομηχανικής περιοχής χρησιμοποιώντας τρία δεδομένα:

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τις εταιρείες Όγκος σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών Δανεισμός

Αυτό επιτρέπει τον υπολογισμό της ανάπτυξης με σχετική ακρίβεια, εκμυστηρεύτηκε στον τότε πρέσβη των ΗΠΑ, Κλαρκ Ραντ. Τα στατιστικά στοιχεία για το ΑΕΠ, από την άλλη πλευρά, ήταν αναξιόπιστα, ανέφερε ο Ραντ σε τηλεγραφική αναφορά του προς την Ουάσιγκτον, η οποία δημοσιοποιήθηκε αργότερα από την πλατφόρμα αποκάλυψης Wikileaks. Το επιχειρηματικό περιοδικό "Economist" ανέπτυξε από αυτό τον λεγόμενο δείκτη Li Keqiang Index - ως εναλλακτικό μέτρο της οικονομικής κατάστασης της Κίνας.

Ωστόσο, λόγω της αυξανόμενης σημασίας του τομέα των υπηρεσιών, ο δείκτης έχασε πρόσφατα τη σημασία του. Παρ' όλα αυτά, το παράδειγμα δείχνει ότι υπάρχουν αμφιβολίες για την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων ακόμη και στις ανώτατες βαθμίδες της κομματικής ηγεσίας.

Ένας λόγος γι' αυτό είναι πιθανώς ότι οι φιλόδοξοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των κομμάτων σε τοπικό και επαρχιακό επίπεδο έχουν συμφέρον να αναφέρουν πάντα καλά στοιχεία στο Πεκίνο. Μέχρι περίπου το 2015, υπήρχε ένα χάσμα μεταξύ των στοιχείων του ΑΕΠ των επαρχιών και εκείνων του έθνους. Το χάσμα αυτό είχε μειωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της θητείας του Λι.

Ο Νταν Ρόουζεν από τη δεξαμενή σκέψης Rhodium τόνισε ότι είναι «ζωτικής σημασίας» όχι μόνο για τις εταιρείες αλλά και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Κίνα να κατανοούν όσο το δυνατόν καλύτερα πώς λειτουργεί η οικονομία. Μόνο τότε θα μπορούσαν να λάβουν τις καλύτερες δυνατές πολιτικές αποφάσεις, «και αυτές θα είναι πολύ δύσκολες αποφάσεις».