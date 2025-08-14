ΗΠΑ: Μικρή πτώση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας εν μέσω ανησυχιών για την απασχόληση

Μειώθηκε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, με τις απολύσεις να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο η απροθυμία των επιχειρήσεων να ενισχύσουν τις προσλήψεις λόγω της εξασθένησης της εγχώριας ζήτησης οδήγησε το ποσοστό ανεργίας στο 4,3% τον Αύγουστο.

Μειώθηκε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, με τις απολύσεις να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο η απροθυμία των επιχειρήσεων να ενισχύσουν τις προσλήψεις λόγω της εξασθένησης της εγχώριας ζήτησης θα μπορούσε να οδηγήσει το ποσοστό ανεργίας στο 4,3% τον Αύγουστο.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα μειώθηκαν κατά 3.000, φτάνοντας τις 224.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 9 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 228.000 αιτήσεις.

Η αγορά εργασίας έχει χωριστεί σε χαμηλές απολύσεις και «χλιαρές» προσλήψεις, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της προστατευτικής εμπορικής πολιτικής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει αυξήσει τον μέσο δασμό για τις εισαγωγές στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και έναν αιώνα.

Οι προσλήψεις ανήλθαν κατά μέσο όρο στις 35.000 θέσεις εργασίας ανά μήνα το τελευταίο τρίμηνο, όπως ανέφερε η κυβέρνηση στις αρχές Αυγούστου.

«Εξετάζοντας μεμονωμένα, αυτά τα στοιχεία (των αιτήσεων) υποδηλώνουν ότι οι συνθήκες της αγοράς εργασίας παραμένουν ισχυρές», δήλωσε ο Λου Κράνταλ, επικεφαλής οικονομολόγος της Wrightson ICAP. «Ωστόσο, δίνουμε μεγαλύτερο βάρος στην πιο ήπια τάση της μισθοδοσίας τους τελευταίους τρεις μήνες, η οποία προφανώς λέει μια διαφορετική ιστορία».

Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα μετά από μια αρχική εβδομάδα βοήθειας, μειώθηκε κατά 15.000 στα 1,953 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 2 Αυγούστου, σύμφωνα με την έκθεση.