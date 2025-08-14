Wall Street: Ο PPI βάζει φρένο στην αισιοδοξία και τα ρεκόρ

Σε κόκκινο έδαφος κινούνται οι δείκτες την Πέμπτη στην Wall Street, με την έκθεση του δείκτη τιμών παραγωγού να βάζει φρένο στην αισιοδοξία των επενδυτών.

Σε κόκκινο έδαφος κινούνται οι δείκτες την Πέμπτη στην Wall Street, με την έκθεση του δείκτη τιμών παραγωγού να βάζει φρένο στην αισιοδοξία των επενδυτών οι οποίοι αναθεωρούν για άλλη μία φορά τις εκτιμήσεις που στοιχειοθέτησαν μετά τα ήπια δεδομένα του πληθωρισμού που κυκλοφόρησαν την Τρίτη, και έστειλαν σε ιστορικά υψηλά την αγορά σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών χονδρικής (PPI) σημείωσε τη μεγαλύτερη «αναθέρμανση» από το 2022 στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, με διεθνή ΜΜΕ να εκτιμούν πως οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ αρχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους στις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ ταυτόχρονα να διαφαίνεται πως θα καθυστερήσουν έτι περαιτέρω οι «πολυπόθητες» μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Ειδικότερα, σε ετήσια βάση, ο PPI αυξήθηκε κατά 3,3%, στη μεγαλύτερη κίνησή του από τον Φεβρουάριο και πολύ πάνω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Fed.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones υποχωρεί 0,42% στις 44,763 μονάδες, ο S&P χάνει 0,20% στις 6.453 μονάδες ενώ ο Nasdaq διολισθαίνει 0,02% στις 21.709 μονάδες.

Χθες, S&P 500 και Nasdaq συνέχισαν για δεύτερη ημέρα να καταγράφουν ρεκόρ, σημειώνοντας κέρδη 0,32% στις 6.466 μονάδες και 0,14% στις 21.713 μονάδες αντίστοιχα. Ο Dow Jones κέρδισε 1,04% στις 44.922 μονάδες.

Παρά την σημερινή πτώση, στην αγορά διατηρείται η προσδοκία ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, με το εργαλείο FedWatch του CME, να δείχνει ένα ποσοστό 93%, μια άποψη που ενισχύθηκε μετά την έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Ιουλίου.

Σε άλλα μάκρο στοιχεία, ενδεικτικά της απασχόλησης στις ΗΠΑ, μειώθηκε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, με τις απολύσεις να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο η απροθυμία των επιχειρήσεων να ενισχύσουν τις προσλήψεις λόγω της εξασθένησης της εγχώριας ζήτησης θα μπορούσε να οδηγήσει το ποσοστό ανεργίας στο 4,3% τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα μειώθηκαν κατά 3.000, φτάνοντας τις 224.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 9 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 228.000 αιτήσεις. Η αγορά εργασίας έχει χωριστεί σε χαμηλές απολύσεις και «χλιαρές» προσλήψεις, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της προστατευτικής εμπορικής πολιτικής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.