Ιαπωνία: Ξέμειναν από τηγανιτές πατάτες τα McDonald's - Με έκτακτες πτήσεις cargo η τροφοδοσία

Αγώνα δρόμου ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις ελλείψεις σε τηγανιτές πατάτες δίνουν οι υπεύθυνοι της McDonald’s Holdings Co. Japan, καθώς τα fast food της αμερικανικής αλυσίδας εστιατορίων στην χώρα του «Ανατέλλοντος Ηλίου» βρίσκονται αντιμέτωπα με πρωτοφανείς ελλείψεις στο βασικότερο στοιχείο του μενού τους.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, τα εστιατόρια της αλυσίδας fast food είναι αναγκασμένα να πωλούν τηγανιτές πατάτες «με το δελτίο», σε μία αγωνιώδη προσπάθεια να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση εξαιτίας και των ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σε δεκάδες καταστήματα στην πρωτεύουσα Τόκιο, οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν τις αγαπημένες τους "french fries" μόνο σε μικρό μέγεθος και μόνο μία μερίδα σε κάθε παραγγελία, καθώς από τις αρχές Δεκεμβρίου οι παραδόσεις των συγκεκριμένων τροφίμων έχουν διακοπεί.

Όπως τονίζει το Bloomberg, από την μία τα σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού δεν φαίνεται να επιλύονται και εξακολουθούν να δημιουργούν σημαντικές ελλείψεις σε προϊόντα και πρώτες ύλες, ενώ οι πλημμύρες που έλαβαν χώρα στο καναδικό λιμάνι του Βανκούβερ στον Ειρηνικό ωκεανό -το οποίο αποτελεί μίας από τις κύριες πύλες εξόδου εμπορευμάτων από την Βόρεια Αμερική προς την Ιαπωνία και την ηπειρωτική Ασία- ενέτειναν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα.

Ωστόσο, η λύση βρέθηκε και ήρθε από αέρος, καθώς η αμερικανική εταιρεία μεταφορών Flexport Inc. διέθεσε τρία αεροσκάφη cargo ώστε να προμηθεύσει την ιαπωνική αγορά με τις πολυπόθητες τηγανιτές πατάτες. «Μόλις υπογράψαμε τα συμβόλαια για την μεταφορά ποσοτήτων πατατών στην Ιαπωνία με τρία αεροσκάφη Boeing 747», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, o Ράιαν Πέτερσεν, διευθύνων σύμβουλος της Flexport Inc.

Update: @Flexport just contracted to fly three 747 loads of potatoes to Japan to help with the French fry shortage. 🥔✈️🇯🇵🍿

— Ryan Petersen (@typesfast) December 29, 2021