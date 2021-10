Καταρρίπτονται οι μύθοι για τον τζόγο στην Ελλάδα

Στην απομυθοποίηση της επιρροής των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στην καθημερινότητα του Έλληνα, οδηγεί το απόσταγμα της μελέτης που διενήργησε για λογαριασμό της Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων η Kapa Research. Όπως διαπιστώνεται και σύμφωνα με τη γλώσσα των αριθμών, η μεγάλη πλειοψηφία των παικτών παίζει για διασκέδαση και ψυχαγωγία. Παράλληλα εξάγονται απτά συμπεράσματα που η πολιτεία οφείλει να αξιοποιήσει άμεσα, προκειμένου να μεγιστοποιήσει με ασφαλή τρόπο τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου, δίχως παράλληλα να εκδιώξει χιλιάδες παίκτες σε παράνομα διαδικτυακά καζίνο του εξωτερικού.

Η αναφερόμενη έρευνα «Cross Country Annual Report on Gambling in Greece», με αντικείμενο τα Τυχερά Παιχνίδια στην Ελλάδα στην οποία συμμετείχαν 3.014 άτομα, παρουσιάστηκε λίαν προσφάτως στο 4ο Safer Gambling Conference που διεξήχθη στην Κύπρο και του οποίου οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2021.

Σύμφωνα με την έρευνα -που διενεργήθηκε το διάστημα 11-24 Απριλίου του 2021 σε ένα ιδιαίτερα ευρύ δείγμα ερωτηθέντων (το 80% αυτής αφορούσε τηλεφωνικές συνεντεύξεις και το 20% μέσω ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν μέσω διαδικτύου)- καταρρίπτονται ουκ ολίγοι μύθοι αναφορικά με τον τζόγο στην Ελλάδα.

Όπως καταγράφουν τα ευρήματα της Kapa Research το ποσοστό αναλογίας των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στα τυχερά παιχνίδια αγγίζει το 75%.

Εξ αυτών το 81% είναι άνδρες και το 68% γυναίκες. Ηλικιακά, οι περισσότεροι εν δυνάμει παίκτες, ανήκουν στην ηλικιακή βάση των 18-34 και έπονται αυτοί των 35-54.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία σε διάστημα ενός έτους το 59% των ερωτηθέντων έπαιξε έως 5 ευρώ, 10-50 ευρώ το 25%, 50-100 ευρώ το 6%, 100 έως 300 ευρώ το 3% και περισσότερα από 300 ευρώ μόνο το 1% των ερωτηθέντων.

Ακολούθως η συχνότητα στοιχηματισμού ανά εβδομάδα τους τελευταίους 12 μήνες ήταν για το 78% των ερωτηθέντων λιγότερο από 1 ώρα, για το 7% έως 3 ώρες, για το 3% έως 5 ώρες, για 6-10 ώρες στοιχημάτισε το 1%, μεταξύ 11-20 ώρες πόνταρε άλλο 1% και για περισσότερο από 20 ώρες στοιχημάτισε ένα ακόμη 1%, ενώ το 9% δεν απάντησε.

Σε έτερο πίνακα αποτυπώνεται η καταναλωτική δαπάνη ανά είδος στοιχηματισμού τους τελευταίους 12 μήνες.

Όπως διαπιστώνει η έρευνα το 51% στοιχηματίζει μόνο με φυσική παρουσία (είτε σε καζίνο ή σε κατάστημα), το 13% περισσότερο με φυσική παρουσία παρά Online, το 8% των παικτών στοιχηματίζει μόνο Online, το 6% περισσότερο Online παρά με φυσική παρουσία, ενώ το 4% επιλέγει και τους 2 τρόπους στοιχηματισμού. Επίσης το 19% των συμμετεχόντων δεν απάντησε.

Υπογραμμίζεται ότι η έρευνα παρουσιάστηκε από το μέλος του ΔΣ της ΕΕΕΠ κ. Ιωάννη Κοντούλα στο πλαίσιο της παρουσίασης του Implemantation of Responsible Gambling in Greece by the HGC, ακολούθως μετά την εναρκτήρια ομιλία του προέδρου της ΕΕΕΠ κ. Δημήτρη Ντζανάτου.

Πάντως σύμφωνα με γνώστες της αγοράς οι ετήσιες απώλειες εσόδων για το δημόσιο από την επιλογή διαδικτυακών παικτών να παίζουν με δυνατότητες υψηλότερου πονταρίσματος σε Online εταιρείες του εξωτερικού αγγίζουν τα 105 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν ότι υπό τις παρούσες συνθήκες ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα προσεγγίζει κατ’ έτος τα 15 δις. ευρώ, όταν ο νόμιμος ανέρχεται στο 9% του ΑΕΠ της χώρα ήτοι στα 16 δις. ευρώ περίπου. Τούτων δοθέντων εύλογα ανακύπτει το συμπέρασμα, που επιδαψιλεύει η έρευνα της Kapa Research, ότι δηλαδή οποιαδήποτε αύξηση στο ποντάρισμα θα αφορά μόνο συνειδητοποιημένους παίκτες οι οποίοι όμως με τους περιορισμούς που έχουν τεθεί από την πολιτεία (π.χ. μέγιστο ποντάρισμα 2 ευρώ στα παιχνίδια) θα στραφούν σε εναλλακτικά δίκτυα ή παράνομες πλατφόρμες.