«MYTHOS & MOMENTUM - Από την Αρχαιότητα στους Μαραθωνοδρόμους»: Η μεγάλη έκθεση του Αλέξανδρου Παπακωνσταντίνου στη Βιέννη

Η Πινακοθήκη Adriana στη Βιέννη παρουσιάζει την ατομική έκθεση του διακεκριμένου Έλληνα ζωγράφου Αλέξανδρου Παπακωνσταντίνου με τίτλο «MYTHOS & MOMENTUM – Από την Αρχαιότητα στους Μαραθωνοδρόμους», μια σύγχρονη εικαστική πρόταση που γεφυρώνει τη μυθολογία, την ιστορία και τη ζωντανή εμπειρία της ανθρώπινης κίνησης.

Η έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, στις 18:00, και θα διαρκέσει έως τις 3 Μαΐου 2026, στον χώρο της γκαλερί (Andergasse 2, 1170 Βιέννη), ενόψει του Vienna City Marathon. Η χρονική αυτή σύμπτωση ενισχύει τον θεματικό άξονα της έκθεσης, δημιουργώντας έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και τη σύγχρονη αθλητική εμπειρία.

​Η διοργάνωση υποστηρίζεται από τα τμήματα AHEPA MARATHON MILTIADES και AHEPA Wien – Nikolaus Dumba, τα οποία ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στη Βιέννη, συμβάλλοντας στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού σε διεθνές επίπεδο.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται μια νέα ενότητα έργων αφιερωμένη στη μορφή του μαραθωνοδρόμου. Οι φιγούρες των δρομέων αποτυπώνονται όχι απλώς ως αθλητικά σώματα, αλλά ως φορείς ψυχικής αντοχής και συμβολικής δύναμης. Η διαδρομή του μαραθωνίου μετατρέπεται σε εικαστικό αφήγημα, σε μια διαδρομή που συνδέει το αρχαίο παρελθόν με το παρόν.

Παράλληλα, παρουσιάζονται έργα εμπνευσμένα από Ελληνίδες θεότητες και τοπία, διευρύνοντας το εννοιολογικό πεδίο της έκθεσης. Οι θεές αναδύονται ως διαχρονικά αρχέτυπα δύναμης και μεταμόρφωσης, ενώ τα τοπία λειτουργούν ως φορείς μνήμης και ατμόσφαιρας, βαθιά ριζωμένα στο ελληνικό φως και τη γεωγραφία.

Ο Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου (γεν. 1952, Ελλάδα), που ζει και εργάζεται στον Μαραθώνα, αντλεί άμεση έμπνευση από τον ιστορικό τόπο όπου γεννήθηκε ο μαραθώνιος. Το έργο του χαρακτηρίζεται από έναν δυναμικό διάλογο ανάμεσα στην αναπαράσταση και την αφαίρεση. Οι συνθέσεις του ισορροπούν ανάμεσα στο ορατό και το εννοιολογικό, αξιοποιώντας τη δομή, τον ρυθμό και τη χωρική ένταση.

Κεντρικό στοιχείο της καλλιτεχνικής του προσέγγισης αποτελεί η έννοια του «Ζωγραφικού Τροπισμού», μια οργανική και εξελισσόμενη στάση απέναντι στη ζωγραφική, που επιτρέπει στο έργο του να προσαρμόζεται και να συνομιλεί με διαφορετικές επιρροές, από την κλασική τέχνη έως τη σύγχρονη οπτική κουλτούρα.

Το «MYTHOS & MOMENTUM» δεν αποτελεί απλώς μια έκθεση ζωγραφικής, αλλά μια στοχαστική εμπειρία πάνω στη συνέχεια του ανθρώπινου πολιτισμού. Μέσα από τη σύνδεση της μυθολογίας με την κίνηση και της ιστορίας με το παρόν, η έκθεση αναδεικνύει την αντοχή, τη μνήμη και την ανθρώπινη έκφραση ως διαχρονικές αξίες.

​Η Πινακοθήκη Adriana προσκαλεί συλλέκτες, επιμελητές και το ευρύ κοινό να ανακαλύψουν αυτή τη μοναδική εικαστική πρόταση, που γεφυρώνει την αρχαιότητα με τη σύγχρονη δημιουργία και επαναπροσδιορίζει τη σχέση μεταξύ τέχνης και εμπειρίας.

​Πληροφορίες Έκθεσης:

Εγκαίνια: Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026, ώρα 18:00

Διάρκεια: 16 Απριλίου – 3 Μαΐου 2026

Τοποθεσία: Art Gallery Adriana, Andergasse 2, 1170 Βιέννη

