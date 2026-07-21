ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση 380 εκατ. ευρώ για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

Εδραιώνει την παρουσία της η θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη ρουμανική αγορά.

Την παρουσία της στη Ρουμανία εδραιώνει η ΤΕΡΝA, μετά και την υπογραφή, χθες, στο Βουκουρέστι, της σύμβασης για το σιδηροδρομικό έργο Filiași - Igiroasa (Lot 2).

Τη σύμβαση υπέγραψαν η Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Ρουμανίας (CFR) με την κοινοπραξία TrackWorks στην οποία συμμετέχουν ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ποσοστό 74% και η Alstom Romania. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 380 εκατ. ευρώ.

Το Lot 2 αφορά τον σχεδιασμό και την πλήρη ανάταξη του τμήματος από Filiași έως Igiroasa, μήκους περίπου 44 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου αναβάθμισης της γραμμής Craiova – Drobeta Turnu Severin - Caransebeș.

Τέλη του περασμένου Μαρτίου, η κοινοπραξία είχε υπογράψει και τη σύμβαση για το πρώτο τμήμα (Lot 1) του άξονα, από Craiova έως Filiași, προϋπολογισμού 410 εκατ. ευρώ, όπου η ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με ποσοστό 69%.

Τα δύο τμήματα (Lot 1, Lot 2) απαρτίζουν τον σιδηροδρομικό άξονα Craiova - Igiroasa, συνολικού μήκους 83 χιλιομέτρων, του οποίου τον πλήρη σχεδιασμό και την ανακατασκευή έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ.

Στόχος του έργου, τετραετούς κατασκευαστικής διάρκειας, είναι η αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας έως τα 160 χλμ./ώρα για τους επιβατικούς συρμούς και τα 120 χλμ./ώρα για τους εμπορευματικούς, με δυνατότητα διέλευσης συρμών μήκους έως 740 μέτρων.