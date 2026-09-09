Green Ports - Zimmerman: Στρατηγική συνεργασία για ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές υπηρεσίες

Στρατηγική συνεργασία για την επόμενη γενιά ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών υπηρεσιών στη ναυτιλία, τη βιομηχανία και τις λιμενικές δραστηριότητες.

Η Green Ports Hamburg GmbH, θυγατρική του διεθνώς δραστηριοποιούμενου ελληνικού ομίλου Hellenic Environmental Center (HEC), και η ZIMMERMANN Sonderabfallentsorgung Nord GmbH & Co. KG, εταιρεία του γερμανικού ομίλου ZIMMERMANN, ενώνουν τις δυνάμεις τους και προχωρούν στην ίδρυση κοινής εταιρείας στο λιμάνι του Αμβούργου.

Η στρατηγική συνεργασία παρουσιάστηκε επίσημα στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 στο Hafenklub Hamburg, φέρνοντας κοντά δύο επιχειρηματικούς ομίλους με σημαντική εμπειρία στην περιβαλλοντική διαχείριση, τη ναυτιλία και τις λιμενικές υπηρεσίες. Στόχος είναι η ανάπτυξη σύγχρονων και ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών λύσεων για τη ναυτιλία, τη βιομηχανία και τις λιμενικές δραστηριότητες σε έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς λιμενικούς κόμβους.

Δύο ισχυρές ομάδες - Μια νέα δύναμη στο Αμβούργο

Η νέα εταιρεία θα λειτουργήσει ως κόμβος ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις για τη συλλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ασφαλή διαχείριση υλικών και καταλοίπων.

Η συνεργασία συνδυάζει τη διεθνή εμπειρία της HEC και της Green Ports στις περιβαλλοντικές και λιμενικές υπηρεσίες με τη μακρόχρονη τεχνογνωσία της ZIMMERMANN στην εξειδικευμένη περιβαλλοντική διαχείριση, διευρύνοντας τις δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στη ναυτιλία και τη βιομηχανία.

«Συνδυάζουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία των δύο ομίλων, δημιουργώντας μια ισχυρή βάση για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών υπηρεσιών στο λιμάνι του Αμβούργου», δήλωσε ο Γεώργιος Μουστάκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Green Ports Hamburg.

Συνδυάζοντας υποδομές, τεχνογνωσία και επιχειρησιακές δυνατότητες Η συνεργασία αξιοποιεί τις υφιστάμενες υποδομές και τις επιχειρησιακές δυνατότητες των δύο ομίλων, δημιουργώντας συνέργειες και ένα πιο αποτελεσματικό μοντέλο περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι πελάτες θα επωφεληθούν από ολοκληρωμένες λύσεις, μικρότερες αποστάσεις μεταφοράς, βελτιστοποιημένες διαδικασίες και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση πόρων, με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Παράλληλα, η συνεργασία ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Αμβούργου και της ευρύτερης περιοχής.

«Η συνεργασία μάς επιτρέπει να ενώσουμε τις υφιστάμενες υποδομές και την τεχνογνωσία και των δύο επιχειρηματικών ομίλων. Οι πελάτες μας θα επωφεληθούν από μια ολοκληρωμένη λύση και μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών», ανέφερε ο Christian Schult, Διευθύνων Σύμβουλος της ZIMMERMANN Sonderabfallentsorgung Nord GmbH & Co. KG.

Ανάπτυξη και νέες προοπτικές

Η νέα εταιρεία θα δημιουργήσει επιπλέον θέσεις εργασίας και νέες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, ενώ η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο ομίλων θα ενισχύσει τη μεταφορά γνώσης και την καινοτομία. «Οι εταιρείες μας έχουν αναπτυχθεί επί δεκαετίες ως οικογενειακές επιχειρήσεις.

Υπάρχει, λοιπόν, χημεία μεταξύ μας. Αυτή η κοινή φιλοσοφία αποτελεί μια εξαιρετική βάση για τη συνεργασία μας και για το επόμενο βήμα στο Αμβούργο», δήλωσε ο Ιωάννης Αγιοστρατίτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Green Ports.

Η ίδρυση της κοινής εταιρείας αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Green Ports και τη ZIMMERMANN, ενισχύοντας τη θέση των δύο ομίλων στον ευρωπαϊκό χώρο των περιβαλλοντικών υπηρεσιών και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης στη γερμανική και ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Με κοινή τεχνογνωσία, συμπληρωματικές δυνατότητες και κοινή προσήλωση στη βιωσιμότητα, Green Ports και ZIMMERMANN ξεκινούν μια νέα κοινή πορεία στο Αμβούργο, με στόχο να συμβάλουν στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών υπηρεσιών για τη ναυτιλία και τη βιομηχανία.