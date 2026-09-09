EY Ελλάδος: AI, δεδομένα και βιομηχανική αριστεία στο επίκεντρο του Business Breakfast στη Θεσσαλονίκη

Τον κρίσιμο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην επιτάχυνση του επιχειρηματικού μετασχηματισμού και στην επίτευξη λειτουργικής αριστείας στη βιομηχανία, ανέδειξε Business Breakfast που διοργάνωσε η EY Ελλάδος, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στο Makedonia Palace, στο περιθώριο της 90ής ΔΕΘ.

Τον κρίσιμο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην επιτάχυνση του επιχειρηματικού μετασχηματισμού και στην επίτευξη λειτουργικής αριστείας στη βιομηχανία, ανέδειξε Business Breakfast που διοργάνωσε η EY Ελλάδος, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στο Makedonia Palace, στο περιθώριο της 90ής ΔΕΘ.

Η εκδήλωση έφερε κοντά επιχειρηματικούς ηγέτες, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο το AI, τα δεδομένα και η τεχνολογία μετασχηματίζουν τους οργανισμούς και δημιουργούν νέες δυνατότητες για τη σύγχρονη βιομηχανία.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, υπογράμμισε: «Η ισχυρή μεταποίηση αποτελεί προϋπόθεση για μια πιο παραγωγική, εξωστρεφή και ανθεκτική ελληνική οικονομία. Σήμερα, όμως, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να παράγουμε περισσότερο, αλλά καλύτερα, εξυπνότερα και αποδοτικότερα. Το AI και τα δεδομένα μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας».

Ακολούθησαν τρεις διαδραστικές συζητήσεις με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών της αγοράς, οι οποίες ανέδειξαν πραγματικά παραδείγματα εταιρικού μετασχηματισμού, τις ευκαιρίες που δημιουργεί η αξιοποίηση των δεδομένων, καθώς και τον ρόλο της ηγεσίας στην αποτελεσματική υιοθέτηση του AI.

Συγκεκριμένα, στις συζητήσεις συμμετείχαν ο Bill Karnazes, Chief Operating Officer and General Manager of Corporate Services του ομίλου Viohalco Companies, η Μαρίνη Βουτσινά, Head of Operational Excellence Human Pharma OneOPS στη Boehringer Ingelheim International GmbH και ο Ντίνος Κωνσταντινίδης, Chief Technology & Innovation Officer των εταιρειών ELGEKA και DIAKINISIS. Εκ μέρους της EY Ελλάδος συμμετείχαν ο Ηλίας Βυζάς, Εταίρος και Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και του EY AI & Data Center of Excellence στην Αθήνα, η Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Επικεφαλής των Υπηρεσιών Organization, Change & People, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Εταίρος και Επικεφαλής των Υπηρεσιών Supply Chain & Operations, ο Γιώργος Κολόμβος, Εταίρος, AI & Data και ο Βασίλης Παπακώστας, Εταίρος, Supply Chain & Operations.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν η σημασία του επιχειρησιακού μετασχηματισμού, του αυτοματισμού και της οργανωτικής αναδιάρθρωσης με αξιοποίηση των δυνατοτήτων του AI, καθώς και ο ρόλος των εξειδικευμένων συνεργατών για την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών πρωτοβουλιών. Δόθηκε, επίσης, έμφαση στην ανάγκη μετάβασης από αποσπασματικές βελτιώσεις σε έναν ολιστικό επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών λειτουργιών, που τοποθετούν το AI στον πυρήνα τους.

Ως βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία του μετασχηματισμού αναδείχθηκαν η κατάλληλη ηγετική και οργανωσιακή κουλτούρα, με βάση τις αρχές της ηγεσίας στην υπηρεσία των ανθρώπων (servant leadership), και η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων, με στόχο την ουσιαστική συμβολή τους στην αλλαγή. Συζητήθηκαν, επίσης, η ασφάλεια των νέων συστημάτων, η διαχείριση του κόστους, η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, καθώς και ο καθοριστικός ρόλος της λειτουργικής αριστείας στη βιομηχανία.

Παράλληλα, εξετάστηκαν οι παράγοντες που υποστηρίζουν την επιτυχή υλοποίηση του μετασχηματισμού σε μεγάλη κλίμακα και η επιλογή εφαρμογών AI που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης και δημιουργούν μετρήσιμη αξία. Ως προς την αξιοποίηση των δεδομένων, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη μετάβαση από την απλή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σε ένα μοντέλο συνεχούς βελτιστοποίησης, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν αποκλίσεις, να προβλέπουν εξελίξεις και να λαμβάνουν αποτελεσματικότερες αποφάσεις.

Η εκδήλωση της EY ανέδειξε ότι η επιτυχής αξιοποίηση του AI στη βιομηχανία δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία. Αντίθετα, προϋποθέτει σαφή επιχειρηματικό προσανατολισμό, κατάλληλη κουλτούρα, αξιόπιστα δεδομένα, οργανωτική ετοιμότητα και ανάπτυξη των κατάλληλων δυνατοτήτων, ώστε ο μετασχηματισμός να οδηγεί σε ουσιαστική βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας.