Ισπανία: Το υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε συγγνώμη μετά τη δημοσίευση άρθρου με «μαύρη λίστα» δημοσιογράφων

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε χθες συγγνώμη και αρνήθηκε οποιαδήποτε προσπάθεια φίμωσης του Τύπου.

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε χθες συγγνώμη και αρνήθηκε οποιαδήποτε προσπάθεια φίμωσης του Τύπου μετά τη δημοσίευση άρθρου που αποκάλυπτε την ύπαρξη καταλόγου με τα ονόματα δημοσιογράφων και των πολιτικών τους απόψεων.

Η ηλεκτρονική εφημερίδα El Confidencial δημοσίευσε χθες Τρίτη πληροφορίες σχετικά με «ένα αρχείο δεκάδων εν ενεργεία δημοσιογράφων (...) που αποσκοπούσε στην παρακολούθηση των πολιτικών τους πεποιθήσεων», συμπεριλαμβανομένων συντακτών και δημοφιλών αρθρογράφων.

«Το έγγραφο συντάχθηκε μυστικά (...) και περιέχει μεγάλο αριθμό αρχείων» για τους δημοσιογράφους, συνοδευόμενα από φωτογραφίες και «σχόλια για το έργο και τις πολιτικές τους θέσεις», ανέφερε η El Confidencial.

«Αμφιλεγόμενος δημοσιογράφος», «ανεξάρτητος», «συντηρητική τάση», «ακροδεξιός», «παραπληροφόρηση», «σαφώς αριστερός και φιλοκυβερνητικός», «πιο μαχητικός τελευταία» και «ακροδεξιά ιδεολογία» ήταν μεταξύ των περιγραφών που ανέφερε η εφημερίδα.

Η Ομοσπονδία Δημοσιογραφικών Ενώσεων της Ισπανίας (FAPE) επέκρινε έντονα το υπουργείο για την «εισαγωγή ενός στοιχείου παρακολούθησης και πιθανών αντιποίνων», μια πρακτική «ασύμβατη με το κράτος δικαίου που πιθανόν να βλάψει την άσκηση της δημοσιογραφίας που κρίνει».

«Σε μια δημοκρατική κοινωνία, κανένας κρατικός φορέας δεν νομιμοποιείται να απαριθμεί, να κατηγοριοποιεί ή να περιγράφει την ιδεολογία των δημοσιογράφων, καθώς αυτό συνιστά άμεση επίθεση στην ελευθερία του Τύπου», τόνισε η FAPE.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο κατάλογος ήταν «ένα εσωτερικό έγγραφο» που δημιουργήθηκε το 2024 «για συμβουλευτικούς σκοπούς και χωρίς καμία πρόθεση επιβολής λογοκρισίας ή περιορισμού του έργου των δημοσιογράφων».

«Ζητούμε συγγνώμη από τους επαγγελματίες που μπορεί να ένιωσαν προσβεβλημένοι από το περιεχόμενο του εγγράφου και από ορισμένα σχόλια», πρόσθεσε η δήλωση. Το Λαϊκό Κόμμα (PP), το μεγαλύτερο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ισπανία, κατηγόρησε το υπουργείο Εσωτερικών ότι «στοχοθετεί δημοσιογράφους» και αντέταξε αυτή τη «μαύρη λίστα» με την αποτυχία του υπουργείου να προβλέψει την κρίση της Θέουτα, όταν περισσότεροι από 70.000 μετανάστες εισήλθαν από το Μαρόκο στις 30 και 31 Ιουλίου.

«Αυτό το υπουργείο είχε μια μαύρη λίστα δημοσιογράφων για να στοχοθετήσει και να στιγματίσει, η οποία μας γυρίζει πίσω σε μια περασμένη εποχή στην οποία δεν πρέπει να επιστρέψουμε», δήλωσε η εκπρόσωπος του PP, Έστερ Μουνιόζ, αναφερόμενη στην 36χρονη δικτατορία του στρατηγού Φρανθίσκο Φράνκο.