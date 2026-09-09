Σε υψηλό σχεδόν τεσσάρων ετών το φυσικό αέριο στην Ευρώπη

Στο κατώφλι των 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα βρίσκεται το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, μετρώντας κέρδη άνω του 40% τον Σεπτέμβριο, σε πολυετή υψηλά

Στο κατώφλι των 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα βρίσκεται το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, μετρώντας κέρδη άνω του 40% τον Σεπτέμβριο, σε πολυετή υψηλά ελέω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και την αγωνία για την πληρότητα των αποθεμάτων στη Γηραιά Ήπειρο με τον χειμώνα να πλησιάζει.

Τα futures για το φυσικό αέριο TTF στην Ολλανδία ξεπέρασαν τα 78,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα με ράλι 4,1% και κέρδη για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, σε υψηλό από τον Δεκέμβριο του 2022.

Το γεωπολιτικό θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή έχει ανέβει επικίνδυνα: Οι Χούθι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον αρκετών πόλεων της Σαουδικής Αραβίας την Τρίτη, ενώ εξαπολύθηκαν αμερικανικά πλήγματα εναντίον αρκετών ιρανικών πετρελαιοφόρων. Παράλληλα, πυραυλικό χτύπημα της Τεχεράνης είχε στόχο στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στην Ιορδανία.

Οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν τις πιθανές επιπτώσεις για τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης LNG, με το Κατάρ να αποτελεί σημαντικό παίκτη υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρει τα αποθέματά του μέσω της πλωτής οδού.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυξημένο ανταγωνισμό με Ασιάτες αγοραστές για εναλλακτικά φορτία LNG εάν διαταραχθούν οι αποστολές μέσω του Περσικού Κόλπου.

Η αύξηση στις χονδρικές τιμές φυσικού αερίου έρχεται καθώς η Ευρώπη πλησιάζει στο τέλος της περιόδου αποθήκευσης με τη χωρητικότητα των δεξαμενών της να είναι κάτω από τον πενταετή εποχιακό μέσο όρο, κοντά στο 64%.

Το άλμα στις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου με τo Brent στα 100 δολάρια παρακολουθούνται επίσης για την πιθανή επίδρασή τους στο ευρωπαϊκό ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει την απόφαση για τη νομισματική της πολιτική την Πέμπτη. Οι χρηματαγορές προβλέπουν αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τον υψηλό πληθωρισμό της Ευρωζώνης, με ώθηση από το ράλι των τιμών της ενέργειας.