Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου στη Gaia Επιχειρειν

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ανακοινώνει τη νέα σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία προέκυψε στις 8/9/2026 κατόπιν ψηφοφορίας.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ανακοινώνει τη νέα σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία προέκυψε στις 8/9/2026 κατόπιν ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σηματοδοτώντας ένα νέο στάδιο στη διακυβέρνηση της εταιρείας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:

1. Χρήστος Αυγουλάς – Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

2. Χρήστος Τσιχήτας – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

3. Ιωάννης Μαυρουδής – Διευθύνων Σύμβουλος

4. Γεώργιος Κατσούλης – Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

5. Βασιλική Αϋφαντή – Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

6. Γεώργιος Διδάγγελος – Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

7. Αλέξιος Πολυτάκης – Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

8. Ιωάννης Γλεντζάκης – Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

9. Βασίλειος Πυργιώτης – Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

Στη νέα σύνθεση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποδέχεται τρία νέα μέλη: τον κ. Ιωάννη Μαυρουδή, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τους κ. Ιωάννη Γλεντζάκη και κ. Βασίλειο Πυργιώτη, ως νέα μη εκτελεστικά μέλη. Παράλληλα, ο κ. Χρήστος Τσιχήτας αναλαμβάνει τη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ευχαριστεί θερμά τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χρήστο Μπαρλιά, κ. Αναστάσιο Τρυπιτσίδη και κα Ρόζα Γαργαλάκου, για τη συμβολή τους κατά τη θητεία τους, και τους ευχαριστεί για την προσφορά τους στην πορεία της εταιρείας.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική κατεύθυνση και την αναπτυξιακή πορεία της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

