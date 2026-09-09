Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Νεάπολη - Τέσσερις τραυματίες

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε άλλο αστικό λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν στη στάση.

Τελευταία ενημέρωση 15:21

Δύο λεωφορεία -ένα των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ένα του ΟΑΣΘ, εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα με τις τέσσερις γυναίκες τραυματισμένες που σημειώθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, στη στάση «Καν Καν», επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, «λεωφορείο της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, καθώς εκτελούσε δρομολόγιο της γραμμής 57, ενεπλάκη σε ατύχημα. Συγκεκριμένα, το λεωφορείο, που κατευθύνονταν στο κέντρο της πόλης, ήταν σταματημένο στη στάση “Καν Καν”, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ, έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τέσσερα άτομα, που βρίσκονταν στο σημείο». Σημειώνεται ότι το λεωφορείο του ΟΑΣΘ, προσέκρουσε και στο σταθμευμένο λεωφορείο της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Μία γυναίκα 21 ετών τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο τροχαίο

Μια γυναίκα, 21 ετών, είναι η πιο σοβαρά τραυματισμένη από το σημερινό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ενώ οι υπόλοιπες τρεις τραυματίες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Η 21 ετών γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα, είναι αιμοδυναμικά σταθερή και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς οι απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι. Η επέμβαση θα γίνει από ομάδα ειδικών: χειρουργών ορθοπαδικών, αγγειοχειρουργών και πλαστικών χειρουργών. Παράλληλα, φέρει τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη, τα οποία όμως δεν απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση.

Οι υπόλοιπες τρεις τραυματίες, ηλικίας 17, 50 και 62 ετών, φέρουν μεν τραύματα και η κατάστασή τους δεν κρίνεται σοβαρή. Θα παραμείνουν ωστόσο για νοσηλεία και παρακολούθηση στη Χειρουργική Κλινική.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και η 62χρονη περίμεναν στη στάση του λεωφορείου τη στιγμή του περιστατικού, ενώ η 50χρονη και η 17χρονη επέβαιναν στο λεωφορείο.

Οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας των τεσσάρων τραυματιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ