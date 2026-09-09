Ταχιάος για την Κυψέλη: «Καμία νέα καθίζηση πάνω από την κατασκευασμένη σήραγγα

Στην περιοχή γίνονται συνεχώς γεωδαιτικές μετρήσεις, οι οποίες, όπως είπε, θα συνεχιστούν και δεν έχει καταγραφεί καμία περαιτέρω καθίζηση το τελευταίο διάστημα.

Την εικόνα για τα κτίρια της Κυψέλης, την πορεία των πραγματογνωμοσυνών και τα επόμενα βήματα για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα (TBM) της Γραμμής 4 παρουσίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, σε συνέντευξή του στο Mega. Ο Υφυπουργός επανέλαβε ότι το κόστος αποκατάστασης θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο και ότι ο μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν διασφαλιστεί ότι δεν θα δημιουργήσει νέα προβλήματα.

Όπως ανέφερε ο κ. Ταχιάος, κάτω από τα περισσότερα από τα 14 κτίρια που έχουν θιγεί, η σήραγγα είναι ήδη κατασκευασμένη και ο μετροπόντικας έχει απομακρυνθεί. Εξαίρεση αποτελούν τα τέσσερα τελευταία, κάτω από τα οποία βρίσκεται σήμερα σταματημένο το μηχάνημα, χωρίς να εκτελούνται εργασίες. Στην περιοχή γίνονται συνεχώς γεωδαιτικές μετρήσεις, οι οποίες, όπως είπε, θα συνεχιστούν και δεν έχει καταγραφεί καμία περαιτέρω καθίζηση το τελευταίο διάστημα.

Όπως εξήγησε ο Υφυπουργός, το έργο κάτω από τα κτίρια όπου εμφανίστηκαν οι ζημιές έχει ολοκληρωθεί και δεν τα επηρεάζει πλέον. Έτσι, το ζήτημα έχει σήμερα δύο ξεχωριστά σκέλη: την αποκατάσταση των ζημιών που έγιναν, η οποία προχωρά με τις πραγματογνωμοσύνες, και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσει ο μετροπόντικας από το σημείο όπου έχει σταματήσει, χωρίς να δημιουργήσει νέα προβλήματα, ούτε στα κτίρια που βρίσκονται ακριβώς από πάνω του ούτε σε αυτά που ακολουθούν. Σημείωσε ακόμα, ότι κατανοεί απολύτως την ανασφάλεια των κατοίκων και ότι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τίποτα δεν θα γίνει βιαστικά.

Ο κ. Ταχιάος ενημέρωσε ότι οι ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος έχουν καταγράψει όλες τις ζημιές και έχουν πραγματοποιήσει μετρήσεις με όργανα. Το πόρισμα, όπως είπε, δεν έχει εκδοθεί ακόμη διότι «δεν βγαίνει ελαφρά τη καρδία» και απαιτεί πλήρη τεκμηρίωση: «Χρειάζεται πολύ τεκμηριωμένα να βάλει κανένας κάτω όλα τα στοιχεία και να πει τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν θα κρύψει κανένας τίποτα. Γιατί να κρύψει;». Για τα κτίρια πάνω από την κατασκευασμένη σήραγγα, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από τους πραγματογνώμονες, το πόρισμα αναμένεται περί τα μέσα του μήνα. Παράλληλα, όπως ανέφερε, γίνεται στατική επίλυση των κτιρίων, προκειμένου να προσδιοριστεί ποιες επεμβάσεις απαιτούνται σε καθένα από αυτά, ώστε οι κάτοικοι να γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι το σπίτι τους είναι ασφαλές.

Σε ό,τι αφορά τους χαρακτηρισμούς «κόκκινο» και «κίτρινο», ο Υφυπουργός επανέλαβε ότι πρόκειται για κατηγοριοποίηση των μελετών τρωτότητας, η οποία καθορίζει αν ένα κτίριο περνά στο επόμενο στάδιο ελέγχου, και όχι για τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς κτιρίων που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή: «Υπάρχει πιθανότητα ένα κτίριο να είναι κόκκινο, να πάει στο τρίτο στάδιο και να βγει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα», τόνισε. Τα στοιχεία, όπως υπενθύμισε, έχουν δοθεί μέσω του Δήμου Αθηναίων στους εμπειρογνώμονες που όρισε ο Δήμος έπειτα από αίτημα των κατοίκων.

Για την επανεκκίνηση του TBM, ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι οι σχετικές μελέτες βρίσκονται υπό αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες και ότι μια πρώτη εικόνα αναμένεται προς τα τέλη Σεπτεμβρίου. Όπως είπε, η απόφαση μετατέθηκε σκόπιμα για αργότερα: «Θέλουμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι για το αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε να ξαναδημιουργηθεί πρόβλημα». Η μεθοδολογία θα παρουσιαστεί δημόσια και στους εμπειρογνώμονες που έχουν οριστεί για λογαριασμό των κατοίκων, καθώς, όπως σημείωσε, πρόκειται για ζήτημα που μπορούν να κρίνουν μόνο οι πολύ ειδικοί.

Ο κ. Ταχιάος επανέλαβε ότι στο μέτωπο του μηχανήματος χρησιμοποιείται μπεντονίτης, ένα αργιλικό ορυκτό, που δεν δημιουργεί καμία περιβαλλοντική επίπτωση: «Δεν βγήκε ποτέ τσιμέντο στην επιφάνεια της Κυψέλης», δήλωσε χαρακτηριστικά. Για τα αίτια, σημείωσε ότι το δύσκολο γεωλογικό προφίλ της περιοχής ήταν απολύτως γνωστό και το TBM είναι μελετημένο για τέτοια εδάφη. «Δεν αποκλείεται», όπως είπε, «το πρόβλημα να προήλθε από παλαιές ανθρωπογενείς κατασκευές, όπως βόθροι και πηγάδια, που δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν εκ των προτέρων. Αυτό όμως είναι θέμα που θα απαντήσουν οι ειδικοί».

Σε σχόλιο ότι τόσο σοβαρά προβλήματα είχαμε να δούμε από το '97, ο υφυπουργός απάντησε ότι κάθε άλλο παρά περί πρωτοφανούς γεγονότος πρόκειται. Όπως είπε, μπορεί να απαριθμήσει πολλά έργα ανά την Ευρώπη, σε πάρα πολλές πόλεις, όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα κατά τη διάνοιξη σηράγγων με μετροπόντικα σε πυκνοδομημένο αστικό ιστό.

Ο Υφυπουργός επιβεβαίωσε ότι το κόστος αποκατάστασης των κτιρίων θα καλυφθεί στο 100% από τον ανάδοχο: «Δεν θα επιβαρυνθεί κανένας πολίτης και όλα θα είναι στο φως». Οι θέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου και οι μελέτες, όπως είπε, θα είναι διαθέσιμες και στους εμπειρογνώμονες του Δήμου.

Κλείνοντας, ο Νίκος Ταχιάος αναφέρθηκε στην Ελληνικό Μετρό ως δημόσια εταιρεία της οποίας οι μηχανικοί διαθέτουν τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία στην Ελλάδα στη διάνοιξη σηράγγων σε αστικό περιβάλλον. «Υπάρχουν πάντοτε πιθανότητες να γίνουν αστοχίες και λάθη ή και να πέσουμε σε συνθήκες που δεν τις περιμέναμε. Αντιμετωπίζονται πάντοτε υπό το πρίσμα του δημοσίου συμφέροντος, της αποκατάστασης των βλαβών στην περιουσία και, κυρίως, της ασφάλειας των ανθρώπων», σημείωσε και κατέληξε: «Ούτε την ασφάλεια των κατοίκων θα διακινδυνεύσουμε, ούτε τις κατασκευές».