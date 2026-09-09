Ολλανδία: 24ωρη απεργία των μέσων μεταφοράς κατά των προτάσεων για περικοπές δαπανών

Τα δημόσια μέσα μεταφοράς στην Ολλανδία έχουν ακινητοποιηθεί σήμερα λόγω της απεργίας που έχουν κηρύξει τα συνδικάτα.

Τα δημόσια μέσα μεταφοράς στην Ολλανδία έχουν ακινητοποιηθεί σήμερα λόγω της απεργίας που έχουν κηρύξει τα συνδικάτα κατά των κυβερνητικών προτάσεων για μείωση των κοινωνικών δαπανών.

Σχεδόν κανένα τρένο, λεωφορείο ή πορθμείο δεν κινείται σε όλη τη χώρα λόγω της 24ωρης απεργίας, η οποία επηρέασε επίσης τις διεθνείς σιδηροδρομικές υπηρεσίες στο Βέλγιο, στη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Τα συνδικάτα οργάνωσαν την απεργία κατά των κυβερνητικών σχεδίων για περικοπή κοινωνικών δαπανών έως 6,5 δισεκ. ευρώ ετησίως, κυρίως μέσω της μείωσης των επιδομάτων ανεργίας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Η απεργία προστίθεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας, η οποία σχηματίστηκε φέτος, προκειμένου να περάσει προτάσεις που εγκρίθηκαν και από τα δύο σώματα του κοινοβουλίου.

Ελλείψει πλειοψηφίας, ο συνασπισμός χρειάζεται εξωτερική υποστήριξη. Όμως η αντιπολίτευση, της οποίας ηγείται το αριστερό Προοδευτικό Κόμμα (Progressief Nederland - Pro), πήρε το μέρος των συνδικάτων στην απαίτησή τους να αποσυρθούν από το τραπέζι όλες οι προτάσεις για περικοπές των κοινωνικών δαπανών.

Στην προσπάθεια να εξασφαλίσει υποστήριξη η κυβέρνηση απέσυρε ήδη ένα σχέδιο για αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και την περασμένη εβδομάδα συμφώνησε να αμβλύνει άλλες προτάσεις.

Όμως το κόμμα Pro είπε πως πιθανόν αυτό να μην είναι αρκετό, προετοιμάζοντας το έδαφος για περαιτέρω διαπραγματεύσεις μετά την επίσημη παρουσίαση του προϋπολογισμού της κυβέρνησης στις 15 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ