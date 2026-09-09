ΕΕ: Νέοι κανόνες για τα Airbnb στις περιοχές υπό στεγαστική πίεση - Στα κράτη οι αποφάσεις για περιοριστικά μέτρα

Για το 51% των Ευρωπαίων που ζουν σε πόλεις, η προσιτή τιμή της στέγασης αποτελεί άμεσο και επείγον πρόβλημα - Ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις επιβάλλουν ή εξετάζουν περιορισμούς στις τουριστικές μισθώσεις - Αρμόδιες για τη λήψη μέτρων είναι οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές

Λύση στο μείζον ζήτημα του κόστους αλλά και της διαθεσιμότητας κατοικιών σε ορισμένες πόλεις, νησιά και τουριστικούς προορισμούς, επιχειρεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Νόμο για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση (Affordable Housing Act), που παρουσίασε σήμερα.

Το προτεινόμενο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν επιβάλλει απαγορεύσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ή στις δεύτερες κατοικίες. Δίνει, όμως, στις τοπικές αρχές σαφέστερους κανόνες για παρεμβάσεις σε περιοχές όπου η στεγαστική κρίση έχει λάβει οξείες διαστάσεις.

Η στεγαστική κρίση παύει να αντιμετωπίζεται από τις Βρυξέλλες ως ένα αποκλειστικά εθνικό ή κοινωνικό ζήτημα. Με την πρόταση για το Affordable Housing Act, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να διαμορφώσει για πρώτη φορά ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές θα μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της προσιτής κατοικίας χωρίς να συγκρούονται με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς.

Άλλωστε η στέγαση έχει γίνει πολύ ακριβή για πολλούς ανθρώπους στην ΕΕ. Για το 51% των Ευρωπαίων που ζουν σε πόλεις, η προσιτή τιμή της στέγασης αποτελεί άμεσο και επείγον πρόβλημα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο.

Με τη νομοθετική της πρόταση της ΕΕ προσφέρει νομική ασφάλεια στις ευρωπαϊκές πόλεις για να περιορίζουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, όταν αυτές επιβαρύνουν τη στεγαστική κρίση. Παράλληλα προβλέπονται παρεμβάσεις για την αύξηση της προσφοράς κατοικίας, ταχύτερες πολεοδομικές διαδικασίες, ταχύτερες άδειες, αξιοποίηση κενών/υποχρησιμοποιούμενων κτιρίων, μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κατοικίες, περισσότερη κοινωνική και οικονομικά προσιτή κατοικία και επενδύσεις και νέες κατασκευές.

«Πριν από έναν χρόνο υποσχέθηκα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της οικονομικά προσιτής στέγασης στην Ευρώπη. Σήμερα κάνουμε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας ότι οι εργαζόμενοι σε βασικές υπηρεσίες και οι φοιτητές δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να ζουν στις περιοχές όπου εργάζονται ή σπουδάζουν.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην ΕΕ, με τη δραστηριότητα στις τέσσερις μεγαλύτερες πλατφόρμες να έχει σχεδόν διπλασιαστεί μεταξύ 2018 και 2024, καταγράφοντας αύξηση 93%. Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκεντρωμένες στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες στεγαστικές πιέσεις.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο κέντρο της Μαδρίτης αντιστοιχούν περίπου 40 βραχυχρόνιες μισθώσεις ανά 100 κατοικίες που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ στο Ζάγκρεμπ, περισσότερο από το 19% των κατοικιών παραμένει ακατοίκητο.

Ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις επιβάλλουν ή εξετάζουν περιορισμούς στις τουριστικές μισθώσεις, καθώς η μετατροπή κατοικιών σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης μπορεί, σε περιοχές με έντονες στεγαστικές πιέσεις, να περιορίζει τη διαθεσιμότητα κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση και να επιβαρύνει τις τιμές. Ωστόσο, μέτρα που έχουν λάβει ευρωπαϊκές πόλεις και κράτη-μέλη για τον περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχουν συχνά βρεθεί αντιμέτωπα με νομικές προσφυγές σχετικά με τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της ΕΕ και, ειδικότερα, με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς.

Το «μπαλάκι» στα κράτη-μέλη

Με τη σημερινή πρόταση, η Επιτροπή επιχειρεί να προσφέρει μεγαλύτερη νομική σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, διευκρινίζοντας υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της οικονομικά προσιτής και διαθέσιμης κατοικίας, χωρίς να παραβιάζουν τους κανόνες της ενιαίας αγοράς.

Το πρώτο βήμα θα είναι ένας αρχικός έλεγχος με βάση τη σχέση των τιμών κατοικίας προς τα εισοδήματα. Θα ακολουθεί λεπτομερέστερη αξιολόγηση της προσφοράς και της ζήτησης, των δημογραφικών εξελίξεων και των ειδικών συνθηκών της τοπικής αγοράς. Η χρήση αναλυτικότερων τοπικών δεδομένων θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι εθνικοί ή περιφερειακοί μέσοι όροι συχνά αποκρύπτουν την πραγματική πίεση σε μία πόλη, συνοικία ή τουριστική περιοχή.

Η πρόταση προβλέπει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αξιολόγηση μέτρων που αφορούν την κατοικία και επηρεάζουν την ενιαία αγορά, χωρίς να μεταφέρει την αρμοδιότητα για τη στεγαστική πολιτική στην ΕΕ. Οι αποφάσεις για το αν θα ληφθούν μέτρα και ποια θα είναι αυτά παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών, των περιφερειών και των δήμων. Ουσιαστικά η Κομισιόν τονίζει ότι η στεγαστική πολιτική παραμένει κυρίως αρμοδιότητα των κρατών, τα οποία θα αποφασίζουν ποιες περιοχές είναι επιβαρυμένες και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν.

Ο επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν παραδέχτηκε ότι βρισκόμαστε σε «στεγαστική κρίση» με το μεγαλύτερο πρόβλημα να δημιουργείται από τη «βραχυχρόνια μίσθωση». Όπως είπε, χρειάζεται να αναληφθεί δράση, διότι «η στέγαση δεν είναι μόνο εμπόρευμα, αλλά δικαίωμα και θεμελιώδης πυλώνας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Ο ίδιος τόνισε ότι πέρα από την κατασκευή και την ανακαίνιση κατοικιών, είναι επείγον να αξιοποιηθούν καλύτερα τα υφιστάμενα σπίτια, ιδίως στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη στεγαστική κρίση.

Από την πλευρά της, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τερέσα Ριμπέρα, τόνισε ότι, όταν η αγορά δεν μπορεί να προσφέρει ένα τόσο θεμελιώδες αγαθό όπως μια οικονομικά προσιτή κατοικία, οι δημόσιες αρχές έχουν την ευθύνη να δράσουν, σημειώνοντας ότι ο νέος νόμος παρέχει ασφάλεια δικαίου στις τοπικές αρχές ώστε να αντιμετωπίσουν τη στεγαστική κρίση.

Περιοχές υπό στεγαστική πίεση

Κεντρική έννοια της πρότασης είναι ο προσδιορισμός των λεγόμενων «περιοχών υπό στεγαστική πίεση» (areas under housing stress), με βάση κοινή ευρωπαϊκή μεθοδολογία.

Κεντρικό εργαλείο για τον αρχικό εντοπισμό των περιοχών που αντιμετωπίζουν στεγαστική πίεση είναι ο δείκτης τιμής κατοικίας προς εισόδημα (price-to-income ratio – PTI). Όταν η τιμή αγοράς ενός ακινήτου αντιστοιχεί σε εισόδημα οκτώ ετών, η αναλογία αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως ένδειξη «alert» για επιδείνωση της προσιτότητας της κατοικίας.

Η υπέρβαση αυτού του επιπέδου δεν συνεπάγεται, ωστόσο, την αυτόματη κατάταξη μιας περιοχής ως «περιοχής υπό στεγαστική πίεση» ούτε οδηγεί αυτομάτως στην επιβολή περιορισμών. Δεν αποτελεί μοναδικό ή δεσμευτικό κριτήριο. Η τελική αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σύνολο των συνθηκών της τοπικής αγοράς, όπως την προσφορά και τη ζήτηση κατοικιών, την εξέλιξη των τιμών και των εισοδημάτων, τις δημογραφικές μεταβολές και τη διαθεσιμότητα ακινήτων για μακροχρόνια κατοίκηση.

Στις περιοχές υπό στεγαστική πίεση, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να περιορίζουν τη χρήση κατοικιών για σκοπούς διαφορετικούς από την κύρια κατοικία, μεταξύ άλλων για βραχυχρόνιες τουριστικές μισθώσεις, παρατεταμένη αχρησία κατοικιών ή δεύτερες κατοικίες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα μέτρα θα πρέπει να είναι στοχευμένα, αναγκαία και αναλογικά, ενώ οι αρχές θα πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν ότι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των τοπικών στεγαστικών πιέσεων.

Αυστηρότερο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδικά για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι οι περιορισμοί θα πρέπει να στοχεύουν δραστηριότητες που μειώνουν το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών για μακροχρόνια χρήση, ιδίως όταν η κλίμακα, η συχνότητα ή ο εμπορικός χαρακτήρας τους επιτείνουν τη στεγαστική πίεση.

Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν προκαλούν παντού στεγαστικό πρόβλημα και ότι μπορούν να προσφέρουν πρόσθετο εισόδημα στα νοικοκυριά ή πόρους για την ανακαίνιση ακινήτων. Για τον λόγο αυτό, η πρόταση δεν προβλέπει γενική απαγόρευση ούτε στοχεύει κάποια συγκεκριμένη πλατφόρμα ή επιχειρηματικό μοντέλο.

Μία τοπική αρχή που επιθυμεί να επιβάλει περιορισμούς θα πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι η σχετική δραστηριότητα είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα ή στο κόστος της κατοικίας επί τουλάχιστον τρία χρόνια. Θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνει ότι η παρέμβαση είναι αναγκαία, αναλογική και στοχευμένη και ότι η ίδια επιδίωξη δεν μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερα μέτρα.

Το βάρος θα πέφτει κυρίως στις δραστηριότητες που, λόγω της κλίμακας, της συχνότητας ή του εμπορικού χαρακτήρα τους, αφαιρούν κατοικίες από τη μακροχρόνια αγορά.

Το νέο πλαίσιο αφορά επίσης μέτρα που σχετίζονται με την απόκτηση ή τη χρήση κατοικιών, όπως οι δεύτερες κατοικίες ή η παρατεταμένη κενότητα ακινήτων. Η Επιτροπή προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι όροι που συνδέονται με την απόκτηση ακινήτων δεν θα μπορούν να εφαρμόζονται αναδρομικά και ότι θα πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες μεταβατικές ρυθμίσεις.

Τι ισχύει για δεύτερες και κενές κατοικίες

Αντίστοιχο πλαίσιο προβλέπεται για μέτρα που αφορούν τις δεύτερες κατοικίες ή τα ακίνητα τα οποία παραμένουν κενά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και σε αυτή την περίπτωση, η ΕΕ δεν θεσπίζει απαγορεύσεις ούτε παραχωρεί στις τοπικές αρχές νέες εξουσίες που δεν προβλέπονται ήδη από το εθνικό δίκαιο.

Εάν μία αρχή διαθέτει τη σχετική αρμοδιότητα και αποφασίσει να παρέμβει, θα πρέπει να αποδείξει ότι η συγκεκριμένη χρήση των ακινήτων επιδεινώνει ουσιαστικά τη στεγαστική πίεση. Τα μέτρα δεν θα μπορούν να εισάγουν διακρίσεις, να εφαρμόζονται αναδρομικά ή να παραβιάζουν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Θα απαιτούνται επίσης μεταβατικές ρυθμίσεις και πρόβλεψη για δικαιολογημένες περιόδους κατά τις οποίες ένα ακίνητο παραμένει ακατοίκητο.

Κατά κανόνα, οι περιορισμοί θα έχουν μέγιστη διάρκεια πέντε ετών και θα επανεξετάζονται τακτικά. Μέτρα που έχουν ήδη θεσπιστεί πριν από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού δεν θα υπάγονται αυτομάτως στο νέο καθεστώς.

Υπενθυμίζεται πως η νομοθετική πρόταση θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς επικύρωση, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.