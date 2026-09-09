Rebranding από Renault: Νέα πρότυπα σε ταχύτητα, αποδοτικότητα και ποιότητα

Στοχεύει στην οικοδόμηση ενός αναθεωρημένου συστήματος σε όλες τις λειτουργίες, θέτοντας νέα πρότυπα στην ταχύτητα, την οικονομική αποδοτικότητα και την ποιότητα.

Ο όμιλος Renault στοχεύει στην οικοδόμηση ενός αναθεωρημένου συστήματος σε όλες τις λειτουργίες, θέτοντας νέα πρότυπα στην ταχύτητα, την οικονομική αποδοτικότητα και την ποιότητα.

Αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις τεχνολογίες αιχμής, τη ρομποτική επόμενης γενιάς, την εκτεταμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και την αυστηρή περιβαλλοντική και οικονομική πειθαρχία, ο όμιλος συντομεύει τους κύκλους ανάπτυξης σε δύο χρόνια, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και επανεπενδύοντας κάθε ευρώ που εξοικονομείται στην καινοτομία προϊόντων, όπως αναφέρει η εταιρεία.

Δεδομένης της ραγδαίας εξέλιξης των τεχνολογιών, των συνεχώς μεταβαλλόμενων προσδοκιών των αγοραστών, του έντονου ανταγωνισμού -ιδίως από τους Κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων- η μείωση των χρονοδιαγραμμάτων ανάπτυξης οχημάτων είναι καθοριστικής σημασίας.

Ο όμιλος Renault ανέλαβε αυτήν την πρόκληση με το αμιγώς ηλεκτρικό Renault Twingo E-Tech, το οποίο αναπτύχθηκε σε λιγότερο από δύο χρόνια, από την αρχική ιδέα μέχρι την αποκάλυψή του στο κοινό. Αυτό γίνεται, πλέον, το νέο πρότυπο που θα ισχύει για όλα τα επερχόμενα οχήματα του ομίλου.

Δουλεύοντας πολύ πιο γρήγορα χάρη στις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και το ψηφιακό δίδυμο, δημιουργείται ένα 100% εικονικό αντίγραφο του αυτοκινήτου μέσω της ψηφιοποίησης των μοντέλων μέχρι και το μικρότερο εξάρτημα, σύμφωνα με την εταιρεία.

Τα εργοστάσια του ομίλου Renault ήδη είναι από τα πιο προηγμένα στον κλάδο, με το ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech να παράγεται σε μόλις 10 ώρες. Μέχρι το 2030, ο χρόνος παραγωγής ανά όχημα θα μειωθεί επιπλέον κατά 30%, αξιοποιώντας μεγαλύτερο αυτοματισμό με τις τελευταίες γενιές ρομπότ και, ειδικότερα, της ανάπτυξης 350 ανθρωποειδών ρομπότ στα εργοστάσιά έως το 2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ