Μία ανάσα πριν από την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης τον Δεκέμβριο, η νέα φάση του έργου επικεντρώνεται σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν άμεσα τους πολίτες και τους επαγγελματίες.

Ένα έργο που για δεκαετίες αποτιμούσε την πρόοδό του με βάση την έκταση της κτηματογράφησης, καλείται πλέον να αποτιμηθεί, με βάση την καθημερινή του χρησιμότητα για τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τη Δημόσια Διοίκηση. Αυτή η μετάβαση βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Από την ολοκλήρωση στην αξιοποίηση: Το Κτηματολόγιο στη νέα ψηφιακή εποχή», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, σε συνδιοργάνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και του Ελληνικού Κτηματολογίου, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Μία ανάσα πριν από την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης τον Δεκέμβριο, η νέα φάση του έργου επικεντρώνεται σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν άμεσα τους πολίτες και τους επαγγελματίες: διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων που αφορούν την ακίνητη περιουσία, σαφήνεια των τεχνικών δεδομένων των ακινήτων, καθώς και αξιοποίηση των δεδομένων του Κτηματολογίου για τη διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών.

Θεσμικοί και επαγγελματικοί φορείς στη συζήτηση

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, Αθανάσιος Λίπας.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Φωτεινής Στεφανοπούλου, συμμετείχαν η Γεν. Γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Δρ. Εύη Δραμαλιώτη, η Γενική Διευθύντρια Ελληνικού Κτηματολογίου, Ολυμπία Μαρκέλλου, ο Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Τζίμας, ο Πρόεδρος ΤΕΕ Θράκης, Άκης Παρασκευόπουλος και ο Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), Κωνσταντίνος Χαϊδούτης

Τοποθετήσεις για το έργο του Κτηματολογίου

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε: «Το Κτηματολόγιο είναι ένα έργο που δείχνει στην πράξη πόσο έχει αλλάξει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Από το 36% της κτηματογράφησης το 2019, φτάσαμε στο 99% και πλέον βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του. Ένα έργο μεγάλης εθνικής σημασίας περνά έτσι στην επόμενη φάση: από την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας στην αξιοποίηση της πληροφορίας που έχει συγκεντρωθεί. Και το μέγεθος αυτής της προσπάθειας αποτυπώνεται και στις 612 εκατομμύρια σελίδες αρχείων που έχουν ψηφιοποιηθεί. Αυτό είναι και το επόμενο βήμα του ψηφιακού κράτους. Να συνδέσουμε τα δεδομένα και τα μητρώα, να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και να δώσουμε στον πολίτη και τον επαγγελματία μια πιο καθαρή και άμεση εικόνα για την περιουσία και τις υποθέσεις τους. Από την Ελλάδα του χθες, των χαρτιών και των πολλαπλών δικαιολογητικών, προχωράμε στην Ελλάδα του gov.gr, στην Ελλάδα του επόμενου βήματος. Αυτή την Ελλάδα χτίζουμε καθημερινά, με συνέπεια και συγκεκριμένο σχέδιο, υλοποιώντας το όραμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, που υπηρετεί καλύτερα τον πολίτη.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, τόνισε: «Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε ένα τόσο δύσκολο και σύνθετο εγχείρημα είναι πραγματικά σημαντική. Όσα έχουμε πετύχει στηρίζονται στην πολιτική βούληση και, πάνω απ’ όλα, στην ομαδική δουλειά των εργαζομένων του Κτηματολογίου, της δημόσιας διοίκησης, των μηχανικών, των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων και των ιδιοκτητών. Στόχος μας είναι η χώρα να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και αξιόπιστο Κτηματολόγιο, που προστατεύει την ιδιοκτησία, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και στηρίζει την ανάπτυξη. Επόμενο βήμα μας είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος, με σημείο αναφοράς τον ΚΑΕΚ, που θα προσφέρει συγκεντρωμένη και αξιόπιστη πληροφορία για κάθε ακίνητο. Έτσι, το Κτηματολόγιο μετατρέπεται σε μια κρίσιμη εθνική υποδομή και σε βασικό βραχίονα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, ενισχύοντας την ασφάλεια της ιδιοκτησίας, διευκολύνοντας την καθημερινότητα πολιτών και επαγγελματιών και δημιουργώντας σταθερές βάσεις για την ανάπτυξη».

Ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανέφερε: «Το Κτηματολόγιο είναι ένα έργο που αγάπησα ιδιαίτερα και για το οποίο αισθάνομαι πραγματικά περήφανος. Ένας Γολγοθάς τριών δεκαετιών, που για χρόνια πολλοί πίστευαν ότι δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ, βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Μαζί με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους του Κτηματολογίου περάσαμε στιγμές μεγάλης πίεσης και έντασης, ξεπαγώσαμε εκκρεμότητες και λύσαμε προβλήματα για να φτάσουμε σήμερα στο 99% της ελληνικής γης να έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο. Δεν δουλέψαμε για να ικανοποιήσουμε απλώς κάποια ορόσημα και κάποιους γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες. Το αισθανθήκαμε ως εθνικό χρέος: να ολοκληρώσουμε ένα έργο που η χώρα περίμενε επί δεκαετίες, να διασφαλίσουμε την περιουσία των πολιτών και των επόμενων γενεών και να κάνουμε κάθε συναλλαγή σε ένα ακίνητο πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πιο αξιόπιστη. Σήμερα μπορούμε επιτέλους να βλέπουμε το τέλος αυτής της διαδρομής και την αρχή μιας νέας εποχής, στην οποία αυτός ο τεράστιος πλούτος δεδομένων μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας».

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, Αθανάσιος Λίπας, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ένα μεγάλο εθνικό έργο δεν κρίνεται μόνο από την ολοκλήρωσή του, αλλά από την αξία που δημιουργεί. Το μεγάλο στοίχημα σήμερα είναι να περάσουμε από την ολοκλήρωση στην αξιοποίηση, μετατρέποντας τα δεδομένα του Κτηματολογίου σε γνώση, ανάπτυξη και καλύτερες υπηρεσίες για τον πολίτη. Το Κτηματολόγιο, ως σύγχρονη ψηφιακή υποδομή, αποτελεί σήμερα μια μεγάλη εθνική ευκαιρία: να αξιοποιήσουμε τη γνώση του χώρου προς όφελος του πολίτη, της οικονομίας και της χώρας».

Η Γεν. Γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Δρ. Εύη Δραμαλιώτη, αναφέρθηκε στο Ελληνικό Κτηματολόγιο ως τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος «Ελλάδα 2.0». Όπως υπογράμμισε, «το Ελληνικό Κτηματολόγιο ήταν η πρώτη δημόσια υπηρεσία που αξιοποίησε την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από το δύσκολο έργο της κτηματογράφησης, θέτει τις βάσεις για τη χάραξη πολιτικών που προσελκύουν επενδυτικό ενδιαφέρον και υποστηρίζουν κοινωνικές πολιτικές, για θέματα όπως το δημογραφικό».

Η Γενική Διευθύντρια Ελληνικού Κτηματολογίου, Ολυμπία Μαρκέλλου, παρουσίασε με δεδομένα την πρόοδο που έχει σημειώσει το Ελληνικό Κτηματολόγιο. «Από το 38% της κτηματογράφησης το 2019, σήμερα βρισκόμαστε στο 99%, μετατρέποντας σε πράξη ένα έργο που για πολλούς έμοιαζε ακατόρθωτο», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «κάθε ευρώ από τη χρηματοδότηση των 267,4 εκατ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφράστηκε σε κάτι απτό για τον πολίτη». Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σαρωτική αλλαγή στα αρχεία: «Ψηφιοποιήσαμε 616,5 εκατομμύρια σελίδες καταργώντας 392 υποθηκοφυλακεία, ώστε κανένας δικηγόρος να μην περιμένει πια στην ουρά και καμία διαδικασία να μην απαιτεί φυσική παρουσία». Προχωρώντας στο επόμενο μεγάλο βήμα της ψηφιακής μετάβασης, πρόσθεσε: «Δημιουργούμε τον Ενιαίο Κόμβο Ακινήτων, μια ενιαία ψηφιακή πύλη μέσω του gov.gr, όπου ο ΚΑΕΚ γίνεται το κοινό κλειδί όλων των μητρώων του κράτους». Όπως εξήγησε, «το Κτηματολόγιο παύει να είναι απλώς ένα μητρώο ιδιοκτησίας και γίνεται η ραχοκοκαλιά της ψηφιακής διακυβέρνησης για τη γη».

Ο Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Τζίμας, αναγνωρίζοντας την πρόοδο του έργου, ανέφερε: «Σίγουρα η δουλειά των συμβολαιογράφων έχει γίνει πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλής, πάντα σε εξυπηρέτηση του πολίτη και της συναλλαγής. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για όλη την Ελλάδα», τονίζοντας παράλληλα ότι οι πολίτες θα πρέπει να ελέγχουν με προσοχή τα στοιχεία τους στο Κτηματολόγιο και να κάνουν αιτήσεις για τη διόρθωσή εσφαλμένων στοιχείων, εφόσον αυτά προκύπτουν, για να διασφαλίσουν την περιουσία τους.

Ο Πρόεδρος ΤΕΕ Θράκης, Άκης Παρασκευόπουλος, εκπροσωπώντας τους μηχανικούς, μίλησε για το Κτηματολόγιο για ένα εργαλείο ανάπτυξης το οποίο, μέσω της διαλειτουργικότητάς του με το ΜΙΔΑ αλλά και μέσω της ενσωμάτωσης των Υπηρεσιών Δόμησης στο σύστημά του, επιτρέπει στην πληροφορία να συνομιλεί, διευκολύνοντας πολίτες και επαγγελματίες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Περάσαμε από το ερώτημα του εάν θα έχουμε Κτηματολόγιο στο εάν θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε γρήγορα, με ασφάλεια και χωρίς καμία γραφειοκρατία».

Ο Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), Κωνσταντίνος Χαϊδούτης, μίλησε από την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων τονίζοντας ότι, η ιδιοκτησία είναι πρωτίστως ανθρώπινο δικαίωμα. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών του Κτηματολογίου, υπογραμμίζοντας «Κάποτε έπρεπε να στηθούμε στις ουρές για να ζητήσουμε ένα πιστοποιητικό, να καταθέσουμε ένα συμβόλαιο για μεταγραφή. Όλα αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Το βέβαιο είναι ότι το Κτηματολόγιο ήρθε και διορθώνει πολλές παθογένειες του παρελθόντος».

Η επόμενη ημέρα του Κτηματολογίου

Η μετάβαση, όπως διατυπώθηκε στη συζήτηση, δεν αφορά πλέον την ολοκλήρωση ενός μητρώου, αλλά τη μετατροπή του σε υποδομή που υποστηρίζει καθημερινά τις συναλλαγές, τις επενδύσεις και τις κοινωνικές πολιτικές. Το επόμενο βήμα είναι ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων, μια ενιαία ψηφιακή πύλη μέσω του gov.gr, στην οποία ο ΚΑΕΚ λειτουργεί ως κοινό κλειδί για τα μητρώα του Δημοσίου, καθώς και η υποδοχή των Υπηρεσιών Δόμησης από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το ζητούμενο της νέας φάσης είναι η πληροφορία για κάθε ακίνητο να είναι ενιαία, προσβάσιμη και αξιοποιήσιμη από τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τη δημόσια διοίκηση.