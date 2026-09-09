UBS: Βλέπει πιστωτική έκρηξη στην Ευρώπη - Γιατί ξεχωρίζει η Ελλάδα, τι λέει για τις εκλογές

Η επιστροφή της πιστωτικής ανάπτυξης στην Ευρώπη δημιουργεί ένα νέο θετικό περιβάλλον για τις τράπεζες, με την Ελλάδα να βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις αγορές που ξεχωρίζουν.

Η επιστροφή της πιστωτικής ανάπτυξης στην Ευρώπη δημιουργεί ένα νέο θετικό περιβάλλον για τις τράπεζες, με την Ελλάδα να βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις αγορές που ξεχωρίζουν.

Σύμφωνα με την UBS, στο β΄ τρίμηνο, οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες εμφάνισαν αύξηση επιχειρηματικών δανείων 14,5% σε ετήσια βάση και 3,6% σε τριμηνιαία, ενώ οι διοικήσεις τους προβλέπουν ρυθμούς ανάπτυξης 8%-10% ετησίως έως το 2028.

Η UBS συνδέει τη δυναμική αυτή με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και έναν ευρύτερο επενδυτικό κύκλο. Η πιστωτική επέκταση είναι ευρείας βάσης, με μεγάλα έργα υποδομών και επενδύσεις σε τουρισμό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ναυτιλία, ενώ ενισχύεται και η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στη στεγαστική πίστη διαφαίνονται επίσης τα πρώτα σημάδια αντιστροφής της πολυετούς συρρίκνωσης. Τα στοιχεία της UBS δείχνουν ότι το σύνολο των στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα πέρασε σε θετικό ετήσιο ρυθμό, +0,6% τον Ιούνιο, έπειτα από -1,7% τον Μάιο και -3% τον Απρίλιο. Το χαρτοφυλάκιο των τεσσάρων συστημικών τραπεζών εξακολουθούσε πάντως να εμφανίζει πτώση 1,3% σε ετήσια βάση στο β΄ τρίμηνο.

Σε επίπεδο αγοράς, η συνολική επιχειρηματική πίστη αυξάνεται περίπου κατά 10% ετησίως. Τον Ιούνιο του 2026 για την Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 10,2%, έναντι 4,2% στην Ευρωζώνη, μία από τις υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών που εξετάζει ο οίκος.

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό ημερολόγιο, η UBS επισημαίνει ότι οι εθνικές εκλογές έρχονται το 2027 και θεωρεί πιθανό η κυβερνώσα παράταξη να μην εξασφαλίσει αυτοδυναμία και να χρειαστεί σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας. Δεν εκτιμά, ωστόσο, ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα άλλαζε ουσιαστικά το μακροοικονομικό outlook.

Ο οίκος εντάσσει έτσι την Ελλάδα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου η πολιτική αβεβαιότητα και τα δημόσια οικονομικά παραμένουν στο ραντάρ των επενδυτών, καθώς το εκλογικό ημερολόγιο πυκνώνει σε αρκετές χώρες.

Η Τρ. Πειραιώς στα top - picks

Οι αναλυτές του οίκου προσθέτουν την Τρ. Πειραιώς στις κορυφαίες επιλογές της UBS μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών, αφαιρώντας τη Eurobank από τη σχετική λίστα, διατηρώντας πάντως και για τις δύο μετοχές σύσταση buy. Η τιμή-στόχος για την Πειραιώς διαμορφώνεται στα 12 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 18%. Η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση για το 2026 είναι 5,6%.

Η UBS χαρακτηρίζει την Πειραιώς τη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα με βάση τις καταθέσεις και τα επιχειρηματικά δάνεια και τη θεωρεί άμεσο τρόπο έκθεσης στην ελληνική οικονομική ανάκαμψη και στον εταιρικό επενδυτικό κύκλο. Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής προσθέτει, κατά τον οίκο, έναν ακόμη μοχλό ανάπτυξης μέσω των προμηθειών και του bancassurance.

Η UBS προβλέπει προσαρμοσμένο ROTE 16,2% το 2028, ενώ η διοίκηση έχει θέσει μακροπρόθεσμο στόχο 17,5%. Η μέση ετήσια αύξηση κερδών την περίοδο 2025-2028 εκτιμάται σε 13,7%. Η μετοχή διαπραγματεύεται, σύμφωνα με τον οίκο, με P/E 8,5x τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, περίπου 8% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και περίπου 12% χαμηλότερα από τις ισπανικές τράπεζες.

Οι εκτιμήσεις της UBS για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή βρίσκονται περίπου 5% πάνω από το consensus για το 2026 και περίπου 4% υψηλότερα για το 2028. Ο οίκος θεωρεί ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τα οφέλη από το μοντέλο ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ειδικά την προοπτική ισχυρότερων εσόδων από προμήθειες.

Η Ευρώπη επιστρέφει στον δανεισμό

Μετά από περισσότερο από μία δεκαετία απομόχλευσης, ο ιδιωτικός τομέας στην Ευρώπη αρχίζει να αυξάνει ξανά τον δανεισμό του. Τα συνολικά δάνεια στην Ευρωζώνη αυξάνονται πλέον κατά 3,5% σε ετήσια βάση, από μόλις 0,1% πριν από δύο χρόνια, 1,8% πριν από έναν χρόνο και 2,4% πριν από έξι μήνες. Η επιχειρηματική πίστη παρουσιάζει την ισχυρότερη επιτάχυνση, με ρυθμό 4,2%.

Η UBS θεωρεί ότι πρόκειται πλέον για έναν κύκλο που έχει ήδη αρχίσει και όχι για μια υπόθεση που θα επιβεβαιωθεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Η βελτίωση στη ζήτηση για δάνεια συνδέεται με την ανάγκη χρηματοδότησης ενός μεγάλου επενδυτικού κύκλου σε υποδομές, άμυνα, ενέργεια, πράσινη μετάβαση, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, το μέγεθος των απαιτούμενων κεφαλαίων είναι μεγάλο σε σχέση με τους σημερινούς τραπεζικούς ισολογισμούς. Σύμφωνα με την UBS, οι πρόσθετες ετήσιες επενδύσεις που προβλέπονται στην έκθεση Draghi αντιστοιχούν περίπου στο 15% του υφιστάμενου όγκου επιχειρηματικών δανείων της Ευρωζώνης.

Μέρος της χρηματοδότησης θα προέλθει από τις αγορές ομολόγων και από δημόσιους πόρους, όμως ένα σημαντικό τμήμα αναμένεται να περάσει μέσα από τις τράπεζες. Η UBS θεωρεί ότι αυτή η προοπτική για ισχυρότερη αύξηση των δανείων δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί πλήρως ούτε στις προβλέψεις κερδοφορίας ούτε στις αποτιμήσεις του κλάδου.