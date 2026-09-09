Απόβαση μεγάλων funds στην Ελλάδα - Μετά τη Rokos, ακολουθεί το Millennium

Η Millennium Management, ένα από τα μεγαλύτερα funds στον κόσμο, σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα, σε μια εξέλιξη που δίνει πλέον διαφορετική διάσταση στην προσπάθεια της Ελλάδας να προσελκύσει διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων.

Μετά τον Κρις Ρόκος, ένας ακόμη κολοσσός της παγκόσμιας αγοράς των funds βάζει την Αθήνα στον χάρτη του. Η Millennium Management, ένα από τα μεγαλύτερα funds στον κόσμο, σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα, σε μια εξέλιξη που δίνει πλέον διαφορετική διάσταση στην προσπάθεια της Ελλάδας να προσελκύσει κορυφαίους διαχειριστές κεφαλαίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Millennium βρίσκεται σε συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές για το νέο γραφείο και τη δυνητική στελέχωσή του, ενώ ο Rahul Chopra, senior portfolio manager της εταιρείας με έδρα το Λονδίνο, αναμένεται να μετακινηθεί στην Αθήνα.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η Millennium αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες παγκοσμίως στον χώρο των alternative investments, με υπό διαχείριση κεφάλαια που ξεπερνούν τα 90 δισ. δολάρια σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 από τον Izzy Englander και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους multistrategy hedge fund διεθνώς.

Η κίνηση έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την αποκάλυψη για τον Κρις Ρόκος, ιδρυτή της Rokos Capital Management, ο οποίος μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και σχεδιάζει τη δημιουργία γραφείου της εταιρείας στην Αθήνα. Η Rokos Capital Management διαχειρίζεται περίπου 22 δισ. δολάρια και η ελληνική παρουσία της αναμένεται αρχικά να είναι περιορισμένη, με προοπτική όμως να διευρυνθεί.

Η διαφορά πλέον είναι ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο τη μεταφορά φορολογικής έδρας ενός εξαιρετικά υψηλά αμειβόμενου fund manager. Η Ελλάδα επιχειρεί να προσελκύσει ολόκληρη δραστηριότητα διαχείρισης κεφαλαίων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε διεθνή funds να θέσουν ισχυρές βάσεις στη χώρα.

Το νέο φορολογικό καθεστώς αποτελεί βασικό μέρος αυτής της προσπάθειας. Για στελέχη private equity και hedge funds που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, ο φόρος στα bonus και στο carried interest περιορίζεται στο 5%, από 15% που ίσχυε προηγουμένως. Για να ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο καθεστώς, ωστόσο, απαιτείται η ελληνική δραστηριότητα να έχει ουσιαστικό οικονομικό αποτύπωμα, με λειτουργικές δαπάνες τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Αυτό ακριβώς είναι και το στοίχημα της Αθήνας. Να μην περιοριστεί η προσέλκυση σε εύπορους επενδυτές που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία, αλλά να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα γύρω από το asset management, με γραφεία, επενδυτικές ομάδες, στελέχη και κεφάλαια.

Η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με μεγάλα hedge funds και private equity firms, παρουσιάζοντας τα νέα φορολογικά κίνητρα ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να καταστεί η Ελλάδα εναλλακτικός προορισμός για επενδυτικές ομάδες που σήμερα βρίσκονται κυρίως στο Λονδίνο, την Ελβετία και το Ντουμπάι.