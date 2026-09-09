H Μόσχα είναι ανοικτή στην ανάπτυξη σχέσεων με τη Βουδαπέστη παρά την απέλαση διπλωματών της

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι απελάσεις επηρέασαν αρνητικά τις σχέσεις και δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα δώσει την κατάλληλη απάντηση στην απόφαση της Ουγγαρίας να απελάσει 10 Ρώσους διπλωμάτες αλλά ότι παραμένει ανοικτή σε περαιτέρω ανάπτυξη σχέσεων.

Η Ουγγαρία ανακοίνωσε χθες τις απελάσεις, λέγοντας ότι οι διπλωμάτες ενήργησαν με τρόπο που δεν συνάδει με το καθεστώς τους. Η κίνηση συνιστά ξεκάθαρη αλλαγή από την εποχή του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, που διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τη Μόσχα.

Ο Όρμπαν έχασε τις εκλογές τον Απρίλιο και αντικαταστάθηκε από τον Πίτερ Μάγιαρ στον πρωθυπουργικό θώκο της Ουγγαρίας, μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι απελάσεις επηρέασαν αρνητικά τις σχέσεις και δεν θα μείνουν αναπάντητες.

«Την ίδια ώρα, παραμένουμε ανοικτοί στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών μας. Ενδιαφερόμαστε για κάτι τέτοιο και δεν επιθυμούμε να προκληθεί ζημιά σε αυτό που θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει πολύτιμη παρακαταθήκη και εμπειρία από τις διμερείς σχέσεις Ρωσίας-Ουγγαρίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ