Νέο γύρο συνομιλιών με Ουκρανία θέλει το Κρεμλίνο - «Κλειδώνει» το Άμπου Ντάμπι

Το Κρεμλίνο δεν θα συζητήσει δημοσίως εν δυνάμει στοιχεία μιας πιθανής ειρηνευτικής διευθέτησης, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Η Μόσχα ελπίζει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, θα επαναληφθούν στο εγγύς μέλλον, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ενώ το Αμπού Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, είναι ο προτιμώμενος τόπος για τη διεξαγωγή τους, όπως τόνισε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Μιλώντας στο κανάλι Vesti της κρατικής τηλεόρασης, ο Ουσακόφ είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διακόψουν την βοήθεια προς το Κίεβο εάν θέλουν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Το Κρεμλίνο δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ελπίζει οι συνομιλίες με την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ που έχουν στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία να επαναληφθούν σύντομα μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τέτοιου είδους συνομιλίες έχουν να διεξαχθούν από τον Φεβρουάριο. Ωστόσο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τους διαπραγματευτές του στη Μόσχα και στη συνέχεια στο Κίεβο το σαββατοκύριακο σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσει η διαδικασία που έχει περιέλθει σε τέλμα.

Ο Πεσκόφ απαντούσε σε σχόλιο του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι ίσως πιθανόν να εκπονηθεί ένας οδικός χάρτης για την επανέναρξη των συνομιλιών και να καταβληθούν προσπάθειες προς μια αποδεκτή και από τις δύο πλευρές έκβαση.

Μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζει να υπάρχει μεγάλη απόσταση για το πώς να τερματιστεί ο πόλεμος, με το Κίεβο να απορρίπτει τα αιτήματα της Μόσχας για παραχώρηση περισσότερων εδαφών.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν θα συζητήσει δημοσίως συγκεκριμένα στοιχεία μιας πιθανής ειρηνευτικής διευθέτησης αλλά ότι υπάρχει «επιβεβαιωμένη πολιτική βούληση» για την επανάληψη των συνομιλιών.

«Ελπίζουμε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν στο άμεσο μέλλον και παραμένουμε σε επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους μας», δήλωσε ο Πεσκόφ μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι το θέμα της ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ είναι «μόνιμο θέμα της ατζέντας», συμπεριλαμβανομένου και μεταξύ των δύο προέδρων. Τόνισε ότι η Ρωσία απελευθέρωσε έναν Αμερικανό κρατούμενο, τον Ρόμπερτ Γκίλμαν, ύστερα από αίτημα του Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Οι δύο χώρες έχουν προχωρήσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια σε ανταλλαγή κρατουμένων.

Η μεγαλύτερη τέτοια συμφωνία ήταν τον Αύγουστο του 2024 όταν η Ρωσία πήρε πίσω οκτώ ανθρώπους που κρατούνταν στη Δύση, ανάμεσά τους ένα μέλος της υπηρεσίας ασφαλείας FSB που είχε καταδικαστεί για φόνο στη Γερμανία. Σε αντάλλαγμα, 16 άνθρωποι αφέθηκαν ελεύθεροι από τις ρωσικές και τις λευκορωσικές φυλακές.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ είχαν χθες τηλεφωνική επικοινωνία για να συζητήσουν τις προοπτικές για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ δήλωσε στον Πούτιν ότι επιθυμεί το συντομότερο δυνατόν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κάτι που θα επέτρεπε την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα αποτελέσματα της επίσκεψης των Αμερικανών διαπραγματευτών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ το Σαββατοκύριακο στη Μόσχα και το Κίεβο – κάτι που, όπως είπε, και οι δύο ηγέτες αξιολόγησαν «θετικά» – και πρόσθεσε ότι ο Πούτιν εξήγησε στον Τραμπ τι πιστεύει ότι μπορούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Πούτιν είχε επίσης μετέφερε στον Τραμπ την εκτίμησή του για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και κατέστησε σαφές ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια έναντι της Ευρώπης, ανέφερε ο Ουσάκοφ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σαφώς ότι είναι επιθυμητό να τερματιστεί η σύγκρουση το συντομότερο δυνατό, κάτι που θα άνοιγε αμέσως προοπτικές – εντυπωσιακές και μακροπρόθεσμες μάλιστα – για την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας», δήλωσε ο Ουσάκοφ.

«Κατά την άποψή του, αυτό θα είχε ιδιαίτερη επίδραση στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, προσφέροντας τεράστια οφέλη και για τις δύο χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να επιτευχθεί μια σημαντική πρόοδος κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Ο Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν υποστήριξε αυτή την προσέγγιση».