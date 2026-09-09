Η Covenant κατασκευάζει εργοστάσιο στην Σαξονία για την παραγωγή πυραύλων Anthem

Πυραύλους Anthem για την ευρωπαϊκή αγορά σχεδιάζει να κατασκευάζει στη Σαξονία η αμερικανική εταιρία εξοπλισμών Covenant.

Πυραύλους Anthem για την ευρωπαϊκή αγορά σχεδιάζει να κατασκευάζει στη Σαξονία η αμερικανική εταιρία εξοπλισμών Covenant, δήλωσε η επικεφαλής της Αμπιγκέιλ Ντένμπουργκ. Συζητήσεις διεξάγονται ήδη για συνεργασία με τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Τον πρώτο χρόνο θα παράγουμε περίπου 1.000 κομμάτια και στη συνέχεια θα αυξήσουμε στα 5.000 κομμάτια. Αυτός είναι ο στόχος μας για την ετήσια παραγωγή», δήλωσε η κυρία Ντένμπουργκ. Η εταιρία που ιδρύθηκε το 2024 με έδρα την Ουάσιγκτον, διαθέτει επίσης εργοστάσιο στο Τέξας, για την προμήθεια των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο πύραυλος Anthem μπορεί να φέρει κεφαλή 200 κιλών, ενώ, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, περιγράφεται ως όπλο «για χτυπήματα ακριβείας βαθιά στο εχθρικό έδαφος» με αυτονομία 1.500 χιλιομέτρων. Η εταιρία θέλει να προσφέρει το οπλικό σύστημα σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή, κάτω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, όταν άλλα αντίστοιχα συστήματα κοστίζουν συνήθως αρκετά εκατομμύρια.

Το dpa αναφέρει ακόμη ότι η αμερικανική εταιρία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με την Bundeswehr, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Η Αμπιγκέιλ Ντένμπουργκ αναφέρθηκε σε συμβόλαιο για παραδόσεις σε Ευρωπαίο πελάτη από το α' εξάμηνο του 2027. «Αυτός ο Ευρωπαίος πελάτης θα αποφασίσει μόνος του πότε θέλει να το ανακοινώσει», δήλωσε σχετικά.

Κατά δήλωσή της, η Covenant έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 215 εκατομμύρια ευρώ από επενδυτές, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η Founders Found, της οποίας συνιδρυτής είναι ο αμερικανογερμανός επιχειρηματίας Πέτερ Τιλ, γνωστός για τις δεξιές συντηρητικές θέσεις του, την εγγύτητά του προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την κριτική του στις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) έχει κατά το παρελθόν εκφράσει τις επιφυλάξεις του για τον κ. Τιλ, ενώ τώρα, όπως αναφέρει το δίκτυο n-tv, η συζήτηση στρέφεται στον κίνδυνο να προκύψουν νέες εξαρτήσεις για την Bundeswehr ή για έλλειψη πυρομαχικών σε περίπτωση ανάγκης.

Για τη δραστηριότητά της στη Γερμανία η Covenant έχει προσλάβει ως σύμβουλο τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Αντρέας Μάρλοβ, ο οποίος υπηρέτησε αναπληρωτής επιθεωρητής στρατού έως το 2025 και ως επικεφαλής της εκπαιδευτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις από το 2022. Ένα πρόγραμμα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που παράγεται στην Ευρώπη είναι «το κομμάτι του παζλ που λείπει στην αρχιτεκτονική αποτροπής μας», φέρεται να δήλωσε ο Μάρλοβ, σύμφωνα με το dpa.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ