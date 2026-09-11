O ΑΙ agent Muse της Meta ανέβηκε στη δεύτερη θέση του αμερικανικού App Store

Η Meta φαίνεται να κερδίζει την Wall Street μετά την κυκλοφορία της νέας εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, Muse, και να γέρνει υπέρ της την περίφημη συζήτηση για το εάν οι τεράστιες ΑΙ δαπάνες μπορούν να αποδειχθούν μία βιώσιμη επένδυση.

Η Meta φαίνεται να κερδίζει την Wall Street μετά την κυκλοφορία της νέας εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, Muse, και να γέρνει υπέρ της την περίφημη συζήτηση για το εάν οι τεράστιες ΑΙ δαπάνες μπορούν να αποδειχθούν μία βιώσιμη επένδυση.

Ειδικότερα, το νέο AI Agent που λανσάρισε ο τεχνολογικός κολοσσός κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατάταξη του App Store των ΗΠΑ, αφού κατέγραψε περισσότερες από 83.000 λήψεις σε συστήματα iOS στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρει το Techcrunch, επικαλούμενο στοιχεία από την εταιρεία ανάλυσης αγοράς Sensor Tower. Η εφαρμογή είναι προς το παρόν διαθέσιμη μόνο στην αγορά των ΗΠΑ.

Παρά την υψηλή θέση του «πράκτορα» στο App Store, το ντεμπούτο του Muse σημείωσε πιο μέτριες επιδόσεις σε σχέση με τα άλλα προϊόντα της Meta. Το Threads μέτρησε πάνω από 4,3 εκατομμύρια downloads στις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα κυκλοφορίας του, ενώ η εφαρμογή Meta AI έφτασε τα 108.000 downloads στις ΗΠΑ όταν έγινε το λανσάρισμά της.

Το Muse υστερεί επίσης σε σχέση με τα νούμερα του ChatGPT. Λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του, το ChatGPT είχε ξεπεράσει τα 500.000 downloads στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον υπολογισμό του TechCrunch, οι μέσες ημερήσιες λήψεις του ChatGPT κατά την κυκλοφορία του ανήλθαν σε περίπου 83.300 — το Muse έφτασε αυτόν τον αριθμό σε περίπου διπλάσιο χρόνο.

Ταυτόχρονα, το Muse συνέχισε να ανεβαίνει στην κατάταξη του iOS: την Τετάρτη, βρισκόταν στην τέταρτη θέση στο App Store των ΗΠΑ πριν αργότερα ανέβει στη δεύτερη θέση. Στο Android, η εφαρμογή έχει σημαντικά χαμηλότερη θέση, αφού βρίσκεται στην 338η στην κατηγορία «Παραγωγικότητα» στο Google Play. Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα δεδομένα για τον αριθμό των λήψεων Android.

«Πράκτορες» και ανταγωνισμός

Το Muse είναι επίσης διαθέσιμο μέσω μιας διαδικτυακής έκδοσης και του WhatsApp, ωστόσο αυτές οι μέθοδοι πρόσβασης δεν περιλαμβάνονται στις εκτιμήσεις του Sensor Tower. Το Meta θεωρεί τους πράκτορες AI ικανούς να εκτελούν εργασίες για λογαριασμό των χρηστών ως έναν από τους βασικούς τομείς της τεχνητής νοημοσύνης των καταναλωτών.

Σε αυτήν την αγορά, το Meta ανταγωνίζεται, μεταξύ άλλων, το Gemini Spark της Google, τον Claude Cowork της Anthropic και το Instinct, έναν πράκτορα που λειτουργεί μέσω μηνυμάτων κειμένου. Σύμφωνα με το TechCrunch, το Instinct αποτιμήθηκε πρόσφατα στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το TechCrunch σημειώνει επίσης ότι το Muse ξεκίνησε αρκετές ημέρες αφότου η Meta συμφώνησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό σε μαζική αγωγή από 47 πολιτείες των ΗΠΑ, ύψους 18 δισ.δολ., χωρίς ωστόσο να παραδεχθεί καμία ενοχή και χωρίς μάλιστα να αλλάξει τον εθιστικό της αλγόριθμο, για το οποίο κατηγορήθηκε ότι προκαλεί «βλάβη» στα νέα παιδιά.