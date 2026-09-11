ΔΟΕ: Τουλάχιστον 46.000 εκτοπισμένοι από τις συγκρούσεις στο νοτιοδυτικό τμήμα της Υεμένης

«Τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν στην Υεμένη από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε ο ΔΟΜ.

Τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων την περασμένη εβδομάδα μεταξύ των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων στο νοτιοδυτικό τμήμα της Υεμένης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ/ΙΟΜ).

«Τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν στην Υεμένη από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε ο ΔΟΜ σε ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι ο αριθμός «αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό ώρα με την ώρα».

Ο αριθμός αυτός, έως χθες Πέμπτη, καλύπτει τα κυβερνεία της δυτικής ακτής της Ταΐζ, σύμφωνα με τον ΔΟΜ, που είχε ήδη μετρήσει περίπου 20.000 εκτοπισμένους την Τρίτη.

Οι αντάρτες εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα νέα επίθεση με στόχο περιοχές που βρίσκονται στο στενό Μπαμπ Αλ-Μάντεμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο έχει καταστεί πιο σημαντικό μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τον αποκλεισμό από το Ιράν του στενού του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της χερσονήσου.

Αυτές οι συγκρούσεις με τις κυβερνητικές δυνάμεις έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους από τις 3 Σεπτεμβρίου.

«Οικογένειες αναγκάστηκαν να φύγουν για δεύτερη ή τρίτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης, έχοντας χάσει σχεδόν τα πάντα», προειδοποίησε η Έιμι Πόουπ, γενική διευθύντρια του ΔΟΜ.

Η ίδια ζήτησε επίσης «ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση» στην περιοχή καθώς, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας, όλες οι μετακινήσεις έχουν ανασταλεί προσωρινά από σήμερα.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να προστατεύουν τους αμάχους και τους εργαζομένους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως και τα αποθέματα, τα οχήματα και τις εγκαταστάσεις από τις οποίες εξαρτόμαστε να την παροχή βοήθειας», δήλωσε η Πόουπ.

Τη νύχτα, μεγάλος αριθμός ανθρώπων εγκατέλειψαν, σύμφωνα με αναφορές την παράκτια πόλη Μούχα με τα προσωπικά τους αντικείμενα, σύμφωνα με τον οργανισμό αυτό, διευκρινίζοντας ότι ο «δρόμος Μούχα-Ταΐζ, στρατηγικός άξονας ανεφοδιασμού, διακόπηκε».

Ο ΔΟΜ δήλωσε ότι υπάρχουν αναφορές για νέες αφίξεις στις επαρχίες Λατζ και Άντεν (νοτιοδυτικά) και έκανε λόγο για εκτοπισμούς προς τον βορρά, στην κατεύθυνση της Ιμπ. «Υπάρχουν αναφορές ότι ολόκληρα χωριά άδειασαν στις επαρχίες Μακμπανάχ, Αλ-Μαφέρ και Τζαμπάλ Χαμπάσι, όσο οι συγκρούσεις πλησίαζαν σε κατοικημένες περιοχές», δήλωσε ο οργανισμός.

Ο ΔΟΜ καλεί όλες τις πλευρές να «εγγυηθούν ασφαλή και διαρκή ανθρωπιστική πρόσβαση, να εγγυηθούν την ασφάλεια εργαζομένων, εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων των ανθρωπιστικών οργανώσεων σε όλη τη χώρα και να αποκαταστήσουν τις επικοινωνίες και τις διαδρομές μεταφορών που είναι απαραίτητες για την διανομή βοήθειας».

Οι συγκρούσεις αυτές σημειώνονται εν μέσω επανέναρξης τον Ιούλιο της σύγκρουσης στην Υεμένη, που ξέσπασε το 2014 αλλά που περιορίστηκε από εκεχειρία από το 2022, και με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Για να απωθήσει τη νέα επίθεση των Χούθι, η Σαουδική Αραβία, γειτονική χώρα που είναι σύμμαχος της κυβέρνησης της Υεμένης, εξαπέλυσε δεκάδες πλήγματα από την Τετάρτη. Οι Χούθι εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση αυτή την εβδομάδα κατά της Σαουδικής Αραβίας, εκτοξεύοντας την Τετάρτη βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) προς πόλεις στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ